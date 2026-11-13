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Πάτρα: Νεκρή 38χρονη – Aυτοκτόνησε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στην Ερμού

Νοεμβρίου 13, 2026

    Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/11) στα κρατητήρια της ΕΛ.ΑΣ στο Αστυνομικό Μέγαρο στην οδό Ερμού στην πό...

   



Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/11) στα κρατητήρια της ΕΛ.ΑΣ στο Αστυνομικό Μέγαρο στην οδό Ερμού στην πόλη της Πάτρας, όπου μία 38χρονη Ελληνίδα, η οποία βρισκόταν υπό κράτηση, έβαλε τέλος στη ζωή της.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η γυναίκα απαγχονίστηκε ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση και η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο το περιστατικό είχε τραγική κατάληξη. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν διερευνώνται.

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