Πάτρα: Νεκρή 38χρονη – Aυτοκτόνησε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στην Ερμού

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/11) στα κρατητήρια της ΕΛ.ΑΣ στο Αστυνομικό Μέγαρο στην οδό Ερμού στην πό...

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/11) στα κρατητήρια της ΕΛ.ΑΣ στο Αστυνομικό Μέγαρο στην οδό Ερμού στην πόλη της Πάτρας, όπου μία 38χρονη Ελληνίδα, η οποία βρισκόταν υπό κράτηση, έβαλε τέλος στη ζωή της.Όπως αναφέρει το tempo24.news, η γυναίκα απαγχονίστηκε ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση και η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο το περιστατικό είχε τραγική κατάληξη. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν διερευνώνται.