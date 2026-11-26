Η ανακάλυψη του μυκηναϊκού τάφου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αρχαιολογική έρευνα στην Εύβοια, καθώς οι εργασίες που θα ακολουθήσουν ...









Πρόκειται για τον 126ο θολωτό τάφο της μυκηναϊκής περιόδου που έχει εντοπιστεί στην Ελλάδα, ενώ με βάση το μέγεθός του εκτιμάται ότι συγκαταλέγεται στους 20 μεγαλύτερους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, προοριζόταν για ένα ιδιαίτερα σημαντικό, ηγεμονικό πρόσωπο της εποχής. Πρόκειται για τον 126ο θολωτό τάφο της μυκηναϊκής περιόδου που έχει εντοπιστεί στην Ελλάδα, ενώ με βάση το μέγεθός του εκτιμάται ότι συγκαταλέγεται στους 20 μεγαλύτερους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, προοριζόταν για ένα ιδιαίτερα σημαντικό, ηγεμονικό πρόσωπο της εποχής.









Στην περιοχή των Ψαχνών προωθείται η επιλογή τεχνικής λύσης γεφύρωσης, ώστε οι αρχαιότητες να διατηρηθούν και ο τάφος να καταστεί επισκέψιμος, σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναμένονται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ). Στην περιοχή των Ψαχνών προωθείται η επιλογή τεχνικής λύσης γεφύρωσης, ώστε οι αρχαιότητες να διατηρηθούν και ο τάφος να καταστεί επισκέψιμος, σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναμένονται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).

Η ανακάλυψη του μυκηναϊκού τάφου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αρχαιολογική έρευνα στην Εύβοια, καθώς οι εργασίες που θα ακολουθήσουν αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία της περιοχής πριν από περισσότερα από τρεις χιλιετίες.Ο εντυπωσιακός, θολωτός, βασιλικός μυκηναϊκός τάφος, ηλικίας άνω των 3.200 ετών, ήρθε στο φως στην περιοχή των Ψαχνών, κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής της παράκαμψης Χαλκίδας – Ψαχνών.