Μία ακόμα απόπειρα απάτης σε βάρος ηλικιωμένης, με το πρόσχημα υπαλλήλου εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, απέτρεψαν αστυνομικοί της Ομάδα...

Μία ακόμα απόπειρα απάτης σε βάρος ηλικιωμένης, με το πρόσχημα υπαλλήλου εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, απέτρεψαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω, χθες το μεσημέρι, 32χρονο στην Πετρούπολη.Ειδικότερα, ο 32χρονος προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κάλεσε την ηλικιωμένη και προσπάθησε να την πείσει να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε τσάντα και να τα αφήσει έξω από την οικία της για υποτιθέμενη επιδιόρθωση διαρροής ρεύματος.Η γυναίκα ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης και οι αστυνομικοί άμεσα μετέβησαν στην οικία της όπου λίγο μετά εντόπισαν τον 32χρονο να εισέρχεται στην πολυκατοικία με κατεύθυνση την εξώπορτα της οικίας, για να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα.Στη θέα των αστυνομικών ο 32χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας όμως οι αστυνομικοί, παρά τη σθεναρή αντίστασή του, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πετρούπολης, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ