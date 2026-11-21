Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας η φρεγάτα «Νέαρχος», η δεύτερη ελληνική Belharra (FDI HN). Σύμ...





Η ελληνική φρεγάτα τύπου FDI HN (Belharra) «Νέαρχος» (Πηγή φωτογραφίας: Διεύθυνση Ενημέρωσης /Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Ευάγγελος Καραΐσκος / EUROKINISSI)



Ο «Κίμων» στον ρόλο του πλοίου υποδοχής



Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η «Κίμων» θα συναντήσει τη «Νέαρχος» στον Σαρωνικό, πριν από τον κατάπλου της στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.



Θα είναι η πρώτη φορά που μια ελληνική Belharra θα υποδεχθεί στην Ελλάδα ένα αδελφό πλοίο. Η φρεγάτα «Κίμων», που πριν από 10 μήνες έμπαινε η ίδια στον Σαρωνικό, αναλαμβάνει τώρα να συνοδεύσει τη δεύτερη φρεγάτα της κλάσης στο τελευταίο μέρος του ταξιδιού της. Μια εβδομάδα αργότερα η πρώτη ελληνική FDI θα ελλιμενιστεί στον Πειραιά και θα υποδεχτεί το κοινό στο πλαίσιο των εορτασμών για τον προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού Άγιο Νικόλαο.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η «Κίμων» θα συναντήσει τη «Νέαρχος» στον Σαρωνικό, πριν από τον κατάπλου της στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.Θα είναι η πρώτη φορά που μια ελληνική Belharra θα υποδεχθεί στην Ελλάδα ένα αδελφό πλοίο. Η φρεγάτα «Κίμων», που πριν από 10 μήνες έμπαινε η ίδια στον Σαρωνικό, αναλαμβάνει τώρα να συνοδεύσει τη δεύτερη φρεγάτα της κλάσης στο τελευταίο μέρος του ταξιδιού της. Μια εβδομάδα αργότερα η πρώτη ελληνική FDI θα ελλιμενιστεί στον Πειραιά και θα υποδεχτεί το κοινό στο πλαίσιο των εορτασμών για τον προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού Άγιο Νικόλαο.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας η φρεγάτα «Νέαρχος», η δεύτερη ελληνική Belharra (FDI HN). Σύμφωνα με πληροφορίες του onalert.gr, το Πολεμικό Ναυτικό σχεδιάζει τελετή αντίστοιχη με εκείνη που οργανώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο για την πρώτη ελληνική Belharra, τον «Κίμωνα».Αυτή τη φορά, στην υποδοχή του «Νέαρχου» στον Σαρωνικό θα πρωταγωνιστήσει η ίδια η φρεγάτα «Κίμων», η πρώτη Belharra του Πολεμικού Ναυτικού, πλαισιωμένη ίσως και από άλλα πλοία του Στόλου.Η φόρτωση του οπλισμού στη Βρέστη έχει ήδη ολοκληρωθεί και η «Νέαρχος» απέπλευσε πριν από λίγες ώρες με προορισμό την Ελλάδα, μέσω Γιβραλτάρ. Ο κατάπλους και η τελετή είχαν αρχικά τοποθετηθεί στις 27 Νοεμβρίου.Η μετατόπιση κατά τρεις ημέρες αποδίδεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο ατλαντικό σκέλος του πλου, ανοιχτά των γαλλικών ακτών και προς το Γιβραλτάρ.