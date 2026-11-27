Το γεγονός αυτό συνέβη στις 27 Νοεμβρίου 1969 στην πλατεία Συντάγματος. Ήταν ένα από τα πρώτα χτυπήματα της διεθνούς τρομοκρατίας που μετα...





Το πρωί της 27ης Νοεμβρίου 1969 (γύρω στις 09:20), δύο νεαροί Άραβες (με ιορδανικά διαβατήρια), μέλη της οργάνωσης Παλαιστινιακό Μέτωπο Λαϊκού Αγώνα (PSF), έριξαν χειροβομβίδα στα γραφεία της ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας El Al, στη συμβολή των οδών Όθωνος και Βουλής στο Σύνταγμα.Από την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά 15 άτομα (περαστικοί, υπάλληλοι και πελάτες). Ανάμεσά τους ήταν και ο 2,5 ετών Γεώργιος Νάστος (καθώς και ο 4χρονος αδελφός του, Αθανάσιος). Ο μικρός Γεώργιος υπέστη βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι και, παρά τις εκκλήσεις για αίμα από το ραδιόφωνο και τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Παίδων, υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ημέρες αργότερα.Αμέσως μετά την έκρηξη, περαστικοί και αστυνομικοί με πολιτικά καταδίωξαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες (τον 23χρονο Ελίας Καραμπετιάν και τον 21χρονο Μανσούρ Σεϊφεντίν Μουράντ)Στις 22 Ιουλίου 1970, έξι ένοπλοι Παλαιστίνιοι κατέλαβαν αεροσκάφος Boeing 727 της Ολυμπιακής Αεροπορίας (Πτήση 255 από τη Βηρυτό προς την Αθήνα).Βασικό αίτημα των αεροπειραστών ήταν η απελευθέρωση επτά Αράβων κρατουμένων στην Ελλάδα — ανάμεσά τους και των δύο δραστών της επίθεσης στα γραφεία της El Al.Υπό την πίεση της ομηρίας των επιβατών (και με τη διαμεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού), η τότε ελληνική κυβέρνηση (δικτατορία) υποχώρησε και άφησε ελεύθερους τους κρατουμένους, οι οποίοι διέφυγαν στο εξωτερικό.