Η έξοδος στα θερμά νερά του Αιγαίου, στρατηγικός στόχος του πανσλαβισμού που χρησιμοποιούσε την Βουλγαρία ως αιχμή του δόρατος, αποτυγχάν...











Η Βουλγαρία παραχώρησε τέσσερις συνοριακούς θύλακες στο Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων (μετέπειτα Γιουγκοσλαβία) και αναγνώρισε την κυριαρχία της Ρουμανίας στη Νότια Δοβρουτσά.





Ο βουλγαρικός στρατός περιορίστηκε αυστηρά σε 20.000 εθελοντές, ενώ απαγορεύτηκε στη χώρα η κατοχή πολεμικής αεροπορίας, ναυτικού και βαρέος πυροβολικού.



Η Βουλγαρία υποχρεώθηκε να καταβάλει 2,25 δισεκατομμύρια χρυσά φράγκα ως αποζημιώσεις, καθώς και να παραδώσει ζώα και άνθρακα στις γειτονικές νικήτριες χώρες.





Η Συνθήκη του Νεϊγύ (Neuilly-sur-Seine) υπογράφηκε στις 27 Νοεμβρίου 1919 στο προάστιο Νεϊγύ-συρ-Σεν του Παρισιού, μεταξύ των νικητριών Συμμαχικών Δυνάμεων του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Αντάντ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) και της ηττημένης Βουλγαρίας.Βασικοί Όροι της ΣυνθήκηςΗ Βουλγαρία παραιτήθηκε από κάθε δικαίωμα στη Δυτική Θράκη, παραδίδοντάς την προσωρινά στους Συμμάχους, οι οποίοι λίγο αργότερα (με τη Συνθήκη των Σεβρών το 1920) την παραχώρησαν οριστικά στην Ελλάδα. Έτσι, η Βουλγαρία έχασε την άμεση έξοδό της στο Αιγαίο Πέλαγος.Για την ελληνική εξωτερική πολιτική και τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, η Συνθήκη του Νεϊγύ αποτέλεσε τεράστια διπλωματική επιτυχία. Ολοκλήρωσε την εδαφική συνέχεια της Ελλάδας στα βόρεια σύνορά της, εξασφάλισε τον έλεγχο ολόκληρης της βόρειας ακτογραμμής του Αιγαίου και αποτέλεσε το θεμέλιο για τη σημερινή ελληνοβουλγαρική μεθόριο.