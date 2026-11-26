Περισσότερα από 63 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο στο Μαρκόπουλο Αττικής. ...

Περισσότερα από 63 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο στο Μαρκόπουλο Αττικής. Συνελήφθη ένας 26χρονος.Όπως έκανε γνωστό την Παρασκευή (27.11.2026) η αστυνομία, το απόγευμα της 26ης Νοεμβρίου στο Μαρκόπουλο συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός, ενώ αναζητείται ένας 27χρονος Έλληνας για υπόθεση διακίνησης κάνναβης.Από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε ότι ο 26χρονος έκρυβε τα ναρκωτικά σε ενοικιαζόμενο κοντέινερ, το οποίο είχε μισθώσει ο 27χρονος, και φέρεται να κατείχε τις παράνομες ουσίες και για λογαριασμό του.Το κοντέινερ όπου βρέθηκαν τα ναρκωτικά / πηγή φωτογραφίας Ελληνική ΑστυνομίαΣυνολικά κατασχέθηκαν:– 53 αεροστεγείς συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 63 κιλών και 280 γραμμαρίων,– τρία κινητά τηλέφωνα,– κλειδί λουκέτου και κάρτα εισόδου του κοντέινερ χώρου, καθώς και– εξοπλισμός συσκευασίας και υφασμάτινα κλινοσκεπάσματα που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών.Ο συλληφθείς, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία έχει απασχολήσει στο παρελθόν για αδικήματα σχετικά με τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί μετανάστευσης, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.