Άγιος Παντελεήμονας: Μια μέρα αφότου γύρισε από σεζόν εξαφανίστηκε η 24χρονη που βρέθηκε σε βαλίτσα

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την σοκαριστική υπόθεση της 24χρονης γυναίκας της οποίας η σορός βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο ...

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την σοκαριστική υπόθεση της 24χρονης γυναίκας της οποίας η σορός βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, μετά την κατάθεση που έδωσε ο φίλος της.Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, η νεαρή με καταγωγή από την Μπουρκίνα Φάσο εργαζόταν την τουριστική σεζόν ως καθαρίστρια στη Φολέγανδρο. Στις 28 Οκτωβρίου επέστρεψε στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον σύντροφό της, με καταγωγή από το Καμερούν και τον ενημέρωσε πως θα πήγαινε στο κέντρο της πόλης για καφέ. Από εκείνη τη στιγμή και μετά χάθηκαν τα ίχνη της.Η εξαφάνιση της νεαρής γυναίκας τοποθετείται στις 29 Οκτωβρίου, ωστόσο η σχετική δήλωση στις Αρχές, από τον νεαρό φίλο της, έγινε στις 4 Νοεμβρίου. Ο ίδιος εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν στοιχεία που να τον συνδέουν με την υπόθεση, και αφέθηκε ελεύθερος.Σημειώνεται, μάλιστα πως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μέσα στη βαλίτσα δεν εντοπίστηκε το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης, ούτε άλλα προσωπικά της αντικείμενα.Παράλληλα, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν εξονυχιστικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή όπου βρέθηκε η βαλίτσα, καθώς εκτιμούν πως ο δράστης βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Έτσι, αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτότητά του.