Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης, στην Καστοριά, μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης (17/11) η σορός του 23χρονου πυροσβέστ...



Από νωρίς το πρωί, συγγενείς και φίλοι του νεαρού πυροσβέστη συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσουν, ενώ η εξόδιος ακολουθία ήταν προγραμματισμένη για τις 12:00.



Στον ναό βρίσκονται επίσης δεκάδες συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του, ενώ εκεί βρίσκεται και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς.



Το φέρετρο του 23χρονου είναι σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, ενώ στεφάνια έχουν τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας. Την τελετή συνοδεύει μουσικά η μπάντα του Πυροσβεστικού Σώματος.





Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης, στην Καστοριά, μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης (17/11) η σορός του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι, την Κυριακή (15/11).