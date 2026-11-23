Συνολικά 23 κλοπές διέπραξε σπείρα μέσα σε διάστημα 13 ημερών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, της Πέλλας και της Ημαθίας. Δύο α...

Συνολικά 23 κλοπές διέπραξε σπείρα μέσα σε διάστημα 13 ημερών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, της Πέλλας και της Ημαθίας. Δύο ανήλικοι Ρομά ηλικίας 15 και 17 ετών ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της σπείρας, μετά από έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ΧαλκηδόνοςΌπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο ανήλικοι, ενώθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο και συνέστησαν από κοινού με άλλα άτομα εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κλοπών οχημάτων και καταστημάτων.Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά το χρονικό διάστημα από 24-10-2026 έως 05-11-2026 στις ευρύτερες περιοχές των Δήμων Χαλκηδόνος, Παιονίας Κιλκίς, Δήμου Πέλλας, Αλεξάνδρειας και Βέροιας Ημαθίας, τα μέλη της συμμορίας διέπραξαν 23 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών (18 περιπτώσεις διαρρήξεων καταστημάτων , 4 κλοπές τροχοφόρων και 1 περίπτωση κλοπής από το εσωτερικό οχήματος), αφαιρώντας το συνολικό χρηματικό ποσό των 8.400 ευρώ και αντικείμενα και οχήματα συνολικής χρηματικής αξίας 7.250 ευρώ.Σε βάρος των δύο ανηλίκων που ταυτοποιήθηκαν σχηματίσθηκε δικογραφία για «Εγκληματική οργάνωση», «Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής» και «Φθορά ξένης ιδιοκτησίας». Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να ταυτοποιηθούν και τα υπόλοιπα μέρη της σπείρας.Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.