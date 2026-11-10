Κρήτη: 225 μετανάστες έφτασαν σε λίγες ώρες – Στους 622 οι φιλοξενούμενοι στο λιμάνι του Ηρακλείου

Νέες αφίξεις σε παραλίες της νότιας Κρήτης και στη Γαύδο από τη νύχτα έως σήμερα – Ανάμεσα στους ανθρώπους που φιλοξενούνται βρίσκονται ...



Στους 622 οι μετανάστες στο λιμάνι του Ηρακλείου



Την ίδια ώρα, στο λιμάνι του Ηρακλείου φιλοξενούνται συνολικά 622 άνθρωποι.



Ανάμεσά τους βρίσκονται γυναίκες και μικρά παιδιά, ενώ ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών που φτάνουν στην περιοχή.

Νέες αφίξεις σε παραλίες της νότιας Κρήτης και στη Γαύδο από τη νύχτα έως σήμερα – Ανάμεσα στους ανθρώπους που φιλοξενούνται βρίσκονται γυναίκες και μικρά παιδιάΣυνολικά 225 μετανάστες έφτασαν από τη νύχτα έως σήμερα στην Κρήτη και τη Γαύδο, με τις αφίξεις να καταγράφονται σε τρία διαφορετικά σημεία.Ειδικότερα, 84 άτομα εντοπίστηκαν στην παραλία Δίσκος, στα νότια του νομού Ηρακλείου, ενώ ακόμη 53 αποβιβάστηκαν στην παραλία Πετρακή, στην ίδια περιοχή. Παράλληλα, 88 μετανάστες έφτασαν στη Γαύδο.