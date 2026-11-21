Στον στρατιωτικό όρκο, την ιστορική παρακαταθήκη και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων επικεντρώνεται η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού...



Η σημασία της στρατιωτικής θητείας και του πολίτη-οπλίτη



Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνδέει τον στρατιωτικό όρκο με τη διαχρονική ελληνική αντίληψη του πολίτη-οπλίτη, σύμφωνα με την οποία η προσωπική ελευθερία συνοδεύεται από την ευθύνη υπεράσπισης της Πολιτείας.



Στο πλαίσιο αυτό, η στρατιωτική θητεία παρουσιάζεται ως περίοδος διαμόρφωσης χαρακτήρα, καλλιέργειας της πειθαρχίας και ανάπτυξης της συλλογικής ευθύνης.

Στρατιωτικός εξοπλισμός



Η συμμετοχή στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως αναφέρεται, δεν περιορίζεται στην εκτέλεση στρατιωτικών υποχρεώσεων, αλλά συνδέεται με αξίες που συνοδεύουν τον πολίτη και μετά την ολοκλήρωση της θητείας του.



Η ιστορική συνέχεια του στρατιωτικού όρκου αναδεικνύεται μέσα από τις Πολεμικές Σημαίες, τις θυσίες των προηγούμενων γενεών και τους αγώνες που καθόρισαν την πορεία του ελληνικού έθνους.



«Ατζέντα 2030»: Προτεραιότητα στο ανθρώπινο δυναμικό



Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Ένοπλες Δυνάμεις μέσω της «Ατζέντας 2030».



Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ περιγράφει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικού μετασχηματισμού, το οποίο στηρίζεται στη διακλαδικότητα, στην τεχνολογική υπεροχή και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.



Ωστόσο, επισημαίνει ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων.



Στους στόχους που αναφέρονται περιλαμβάνονται η επένδυση στην εκπαίδευση, η βελτίωση των συνθηκών υπηρεσίας, η ενίσχυση των προοπτικών σταδιοδρομίας και η καλλιέργεια της επαγγελματικής αριστείας.



Το μήνυμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση μεταξύ σύγχρονης τεχνολογίας και ανθρώπινων ικανοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα διαθέσιμα μέσα.



«Το ήθος δεν αυτοματοποιείται, η ευθυκρισία δεν προγραμματίζεται, η ευθύνη δεν εκχωρείται», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, συνοψίζοντας τη σημασία που αποδίδει στον ανθρώπινο παράγοντα.



Το μήνυμα προς τα στελέχη, τους Εθνοφύλακες και τους Εφέδρους



Απευθυνόμενος στις γυναίκες και στους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναγνωρίζει την καθημερινή προσφορά όσων υπηρετούν στα ακριτικά φυλάκια, στα πολεμικά πλοία, στα αεροσκάφη και στις υπόλοιπες θέσεις ευθύνης.



Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιείται στους μαθητές και στις μαθήτριες των Παραγωγικών Σχολών, οι οποίοι θα αποτελέσουν τη μελλοντική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.



Στο μήνυμα περιλαμβάνονται επίσης οι στρατευμένοι νέοι, οι Εθνοφύλακες και οι Έφεδροι, ως εκφραστές της διαχρονικής αρχής του πολίτη-οπλίτη.



Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ δεν παραλείπει το πολιτικό προσωπικό, τους αποστράτους και τις οικογένειες των στρατιωτικών, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στη στήριξη της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων.



Απευθύνει παράλληλα προτροπή προς το προσωπικό να διατηρεί υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και να μην επιτρέπει στον εφησυχασμό να επηρεάζει τη συνείδηση της αποστολής του.



Η αναφορά στον Παύλο Μελά και το χρέος απέναντι στην Πατρίδα



Στο τελευταίο μέρος της Ημερήσιας Διαταγής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επανέρχεται στον συμβολισμό της στρατιωτικής ορκωμοσίας, υπογραμμίζοντας ότι κάθε γενιά αναλαμβάνει την ευθύνη να συνεχίσει την αποστολή των προηγούμενων.



Με αναφορά στην ιστορική κληρονομιά του έθνους, σημειώνει ότι η εκπλήρωση του στρατιωτικού όρκου αποτελεί το μέτρο με το οποίο οι στρατιωτικοί καλούνται να ανταποκριθούν στο καθήκον τους.

Στον στρατιωτικό όρκο, την ιστορική παρακαταθήκη και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων επικεντρώνεται η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για την 21η Νοεμβρίου 2026, ημέρα κατά την οποία τιμώνται οι Ένοπλες Δυνάμεις και εορτάζονται τα Εισόδια της Θεοτόκου.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ανθρώπινο παράγοντα, στην ανάγκη διαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας και στις αλλαγές που προωθούνται μέσω της «Ατζέντας 2030», με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ να υπογραμμίζει ότι η τεχνολογική εξέλιξη δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ήθος, την κρίση και την αφοσίωση του στρατιωτικού προσωπικού.Στην Ημερήσια Διαταγή επισημαίνεται ότι η 21η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα ιδιαίτερου συμβολισμού, καθώς συνδέει την ιστορική πορεία του ελληνικού έθνους με τη θρησκευτική παράδοση και την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων.Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρεται στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Υπέρμαχο Στρατηγό του Γένους, και αποτίει φόρο τιμής στους πεσόντες των εθνικών αγώνων, αλλά και σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος σε περίοδο ειρήνης.Παράλληλα, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην προστασία της εθνικής ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.Κεντρική θέση στο μήνυμα κατέχει η ορκωμοσία ενώπιον της Πολεμικής Σημαίας, την οποία ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ παρουσιάζει ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της στρατιωτικής ζωής.Στρατιωτικός εξοπλισμόςΌπως τονίζει, ο στρατιωτικός όρκος δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία, αλλά προσωπική δέσμευση απέναντι στην Πατρίδα, στο Σύνταγμα, στους νόμους και στην αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων.Η συγκεκριμένη δέσμευση συνδέει, σύμφωνα με την Ημερήσια Διαταγή, τις σημερινές γενιές στρατιωτικών με εκείνους που υπηρέτησαν και αγωνίστηκαν στο παρελθόν για την υπεράσπιση της χώρας.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ετοιμότητα για την εκπλήρωση του καθήκοντος, ακόμη και όταν αυτό απαιτεί την υπέρτατη προσωπική θυσία.