Αρχαία Ολυμπία: Πώς ήταν πριν από 2.000 χρόνια – Η εντυπωσιακή ψηφιακή αναβίωση μέσα από φωτογραφίες

Οι θεατές από όλο τον κόσμο θα μπορούν να εξερευνήσουν την Αρχαία Ολυμπία, όπως ήταν πριν από 2.000 χρόνια, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. ...













Το έργο στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, με τίτλο «Αρχαία Ολυμπία: Κοινός Τόπος» είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Microsoft, με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και επαυξημένης πραγματικότητας.Επιτρέπει στους θεατές σε όλο τον κόσμο να εξερευνήσουν την Αρχαία Ολυμπία όπως ήταν πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια μέσω διαδραστικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μέσω περιήγησης στην ψηφιακή μορφή του ιστορικού χώρου σε υπολογιστή, καθώς και μέσω της έκθεσης του Microsoft HoloLens 2, που στεγάζεται στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθηνών.Το έργο αποκαθιστά ψηφιακά 27 μνημεία, μεταξύ αυτών το Στάδιο, τους ναούς του Δία και της Ήρας και το εργαστήριο του Φειδία, ενώ επιτρέπει στον επισκέπτη να περπατήσει στους δρόμους του ιερού σε μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της Ιστορίας.