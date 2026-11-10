Πάφος: 20χρονος σκότωσε με μαχαίρι τον 51χρονο σύντροφο της μητέρας του, είπε ότι τον είχε δει να τη χτυπάει

Στη σύλληψη μητέρας και γιου προχώρησε τα ξημερώματα η κυπριακή Αστυνομία, έπειτα από τον εντοπισμό ενός 51χρονου Βρετανού, θανάσιμα τραυ...



Το θύμα ήταν μόνιμος κάτοικος της περιοχής και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο θανάσιμος τραυματισμός του σημειώθηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακού επεισοδίου στο σπίτι όπου διέμενε με τη 42χρονη σύντροφό του και τον 20χρονο γιο της.



Ο καυγάς και η κατάθεση του 20χρονουΣύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φέρεται να παραδέχθηκε κατά την ανάκρισή του ότι τραυμάτισε με μαχαίρι τον σύντροφο της μητέρας του.



Ο νεαρός υποστήριξε ότι χθες, Δευτέρα, το απόγευμα αντιλήφθηκε πως ο 51χρονος διαπληκτιζόταν έντονα με τη μητέρα του. Όπως ισχυρίστηκε, όταν πλησίασε είδε τον άνδρα να τη χτυπά και αποφάσισε να παρέμβει.



Ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, κατά την οποία, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του 20χρονου, ο 51χρονος επιχείρησε να τον χτυπήσει με μαχαίρι. Ο νεαρός φέρεται να υποστήριξε ότι κατά τη συμπλοκή κατάφερε να πάρει το μαχαίρι και τραυμάτισε τον πατριό του.



Οι ισχυρισμοί αυτοί εξετάζονται από τους ανακριτές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί.



Τον εγκατέλειψαν μέσα στο αυτοκίνητοΜετά τον τραυματισμό του 51χρονου, ο 20χρονος και η μητέρα του φέρονται να τον έβαλαν σε αυτοκίνητο, προκειμένου να τον μεταφέρουν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεση του νεαρού, σε μικρή απόσταση από την κατοικία τους έχασαν τον έλεγχο του οχήματος και το εγκατέλειψαν.



Γυναίκα επικοινώνησε με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, αναφέροντας ότι στην οδό Βατουδιών, στην Πέγεια, βρισκόταν τραυματισμένος άνδρας στη θέση του συνοδηγού αυτοκινήτου.



Από τις έρευνες προέκυψε ότι το τηλεφώνημα φέρεται να έγινε από τη σύντροφο του θύματος, η οποία στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο μαζί με τον γιο της.



Ο 51χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.



Χειροπέδες σε μητέρα και γιο





Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώθηκαν αρχικά στο αυτοκίνητο και στην εξακρίβωση της ταυτότητας του νεκρού. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν οι ανακριτές οδηγήθηκαν στη 42χρονη και στον 20χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων.



Ο νεαρός φέρεται να ομολόγησε, παραδεχόμενος την εμπλοκή του στον θανάσιμο τραυματισμό του 51χρονου.

Στη σύλληψη μητέρας και γιου προχώρησε τα ξημερώματα η κυπριακή Αστυνομία, έπειτα από τον εντοπισμό ενός 51χρονου Βρετανού, θανάσιμα τραυματισμένου από μαχαίρι, μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Πέγειας, στην Πάφο.