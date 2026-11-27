Σαν σήμερα, στις 27 Νοεμβρίου 1942, οι Γάλλοι ναυτικοί διοικητές διατάσσονται να βυθίσουν τα πλοία τους καθώς ο γερμανικός στρατός, ο οπο...



Η γαλλική Μοίρα στο Μερς ελ Κεμπίρ



Το θανάσιμο πλήγμα δόθηκε από την “Δύναμη Η” (Force ‘H’) υπό τον αντιναύαρχο Τζέιμς Σόμερβιλ, ο οποίος με ένα καταδρομικό μάχης, δύο θωρηκτά , ένα αεροπλανοφόρο , δύο καταδρομικά και έντεκα αντιτορπιλικά , έλαβε διαταγή να προετοιμαστεί για την επιχείρηση Catapult στις 3 Ιουλίου, οι οδηγίες που είχε ήταν: Να επιβάλλει στους Γάλλους να πλεύσουν τα πλοία τους σε βρετανικούς λιμένες ή να τα αυτοβυθίσουν. Εφόσον δεν θα γινόταν αποδεκτό απο τους γάλλους, οι βρετανοί θα βύθιζαν το γαλλικό στόλο.



Όταν η δύναμη “Η” έφθασε στο Μερς ελ Κεμπίρ, η γαλλική υπερηφάνεια απαγορεύει στο Γάλλους να δεχτούν έστω και να διαπραγματευτούν, υπό την απειλή του βρετανικού πυρός.



Το απόγευμα οι Βρετανοί ανοίγουν πυρ εναντίον του Γαλλικού στόλου. Οι οβίδες κτυπούν το “Δουνκέρκη” καταστρέφοντας έναν από τους πυργίσκους των πυροβόλων του, την κεντρική γεννήτρια και το υδραυλικό του σύστημα. Μέσα σε τέσσερα λεπτά, το ισχυρότερα θωρακισμένο πλοίο που είχε ποτέ κατασκευαστεί προσαράζει και πυρπολείται. Το “Βρετάνη” ανατρέπεται και βυθίζεται, ενώ το “Provence”, το αντιτορπιλικό “Mogador” και αρκετά μικρότερα σκάφη υφίστανται σοβαρές ζημίες.



Οι Γάλλοι δοκιμάζουν να ανταποδώσουν τα πυρά, αλλά σύντομα το γαλλικό πυρ παύει. Το λιμάνι γεμίζει πυκνό μαύρο καπνό και το “Στρασβούργο” τον εκμεταλλεύεται, καταφέρνει να διαφύγει από τον κλοιό του Σόμερβιλ και με μέγιστη ταχύτητα καταφεύγει στην Τουλόν.

Γαλλικά πλοία που ήταν σε διάφορα άλλα μέρη όπως το γαλλικό αεροπλανοφόρο και ελαφρά καταδρομικά που ήταν στις γαλλικές Δυτικές Ινδίες παροπλίστηκαν έπειτα από παρατεταμένες διαπραγματεύσεις.

Η αυτοβύθιση του γαλλικού στόλου στην Τουλόν



Στο διάστημα 1940 – 1942 ο Χίτλερ δεν “ενόχλησε” το Γαλλικό στόλο που βρισκόταν στην Τουλόν και περιλάμβανε περίπου 135 σκάφη κάθε τύπου, από τα οποία 80 ήταν πολεμικά σκάφη ανοικτής θαλάσσης. Τα σκάφη δεν κινήθηκαν καθόλου, αλλά γίνονταν σε αυτά συντηρήσεις, επισκευές και ορισμένες μετατροπές, ενώ κάποια βρίσκονταν και σε φάσεις παροπλισμού. Επικεφαλής του Γαλλικού Ναυαρχείου ήταν ο Αντιναύαρχος Φρανσουά Νταρλάν και Διοικητής του Στόλου ανοικτής θαλάσσης ήταν ο ναύαρχος Ζαν ντε Λαμπόρντ.

Ο Νταρλάν έχει δώσει σαφείς εντολές στον ντε Λαμπόρντ: “Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα γαλλικά σκάφη να πέσουν σε χέρια διαφορετικά από γαλλικά. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό τα σκάφη να παραμείνουν υπό γαλλική κατοχή, έπρεπε να αυτοβυθιστούν”.



Ο ντε Λαμπόρντ, πιστεύοντας ότι οι κυριότεροι διεκδικητές των γαλλικών σκαφών ήταν οι Βρετανοί, οργάνωσε άριστα τόσο την εγκατάσταση των μηχανισμών αυτοβύθισης όσο και την εκπαίδευση των πληρωμάτων για το σκοπό αυτό. Εκτελούνται σε τακτική βάση ασκήσεις και στα πληρώματα έχει εδραιωθεί η βεβαιότητα της αυτοβύθισης.



Στις αρχές Νοεμβρίου οι Σύμμαχοι αποβιβάζονται στη Βόρεια Αφρική (“Επιχείρηση Πυρσός”, Operation Torch). Ο Χίτλερ παίρνει την απόφαση να τελειώνει με ό,τι αξιόμαχο έχει απομείνει από τη Γαλλία: Διατάσσει μια μεραρχία να καταλάβει το Ναύσταθμο και τα σκάφη που βρίσκονται εκεί.



Η μεραρχία φθάνει στην Τουλόν σχετικά αθόρυβα, στις 27 Νοεμβρίου 1942, εξουδετερώνει τις φρουρές του Ναυστάθμου, εκτός από μία, που στέλνει μήνυμα στον ντε Λαμπόρντ. Αυτός βρίσκεται αρχικά σε δίλημμα, αλλά υπακούει στις διαταγές του Νταρλάν: Από το “Στρασβούργο” εκπέμπει – έστω και την τελευταία στιγμή – τη διαταγή αυτοβύθισης, η οποία εκτελείται αριστοτεχνικά.



Σε λιγότερο από δέκα λεπτά, το καμάρι της Τουλόν, ο νεότευκτος Γαλλικός στόλος καταλήγει μια μάζα από παλιοσίδερα.



Πηγή: pluton22.blogspot.com

Όταν η δύναμη “Η” έφθασε στο Μερς ελ Κεμπίρ, η γαλλική υπερηφάνεια απαγορεύει στο Γάλλους να δεχτούν έστω και να διαπραγματευτούν, υπό την απειλή του βρετανικού πυρός.Το απόγευμα οι Βρετανοί ανοίγουν πυρ εναντίον του Γαλλικού στόλου. Οι οβίδες κτυπούν το “Δουνκέρκη” καταστρέφοντας έναν από τους πυργίσκους των πυροβόλων του, την κεντρική γεννήτρια και το υδραυλικό του σύστημα. Μέσα σε τέσσερα λεπτά, το ισχυρότερα θωρακισμένο πλοίο που είχε ποτέ κατασκευαστεί προσαράζει και πυρπολείται. Το “Βρετάνη” ανατρέπεται και βυθίζεται, ενώ το “Provence”, το αντιτορπιλικό “Mogador” και αρκετά μικρότερα σκάφη υφίστανται σοβαρές ζημίες. Το γαλλικό θωρηκτό Βρετάνη καιόμενο μετά βολές του βρετανικού ναυτικού. Η φωτογραφία είναι λίγες στιγμές πριν από την έκρηξη του, αποτέλεσμα της οποίας θα είναι ο θάνατος περίπου 1.000 Γάλλων ναυτών από τους 1.300 που σκοτώθηκαν την 3η Ιουλίου 1940.Οι Γάλλοι δοκιμάζουν να ανταποδώσουν τα πυρά, αλλά σύντομα το γαλλικό πυρ παύει. Το λιμάνι γεμίζει πυκνό μαύρο καπνό και το “Στρασβούργο” τον εκμεταλλεύεται, καταφέρνει να διαφύγει από τον κλοιό του Σόμερβιλ και με μέγιστη ταχύτητα καταφεύγει στην Τουλόν.Γαλλικά πλοία που ήταν σε διάφορα άλλα μέρη όπως το γαλλικό αεροπλανοφόρο και ελαφρά καταδρομικά που ήταν στις γαλλικές Δυτικές Ινδίες παροπλίστηκαν έπειτα από παρατεταμένες διαπραγματεύσεις.Η αυτοβύθιση του γαλλικού στόλου στην ΤουλόνΣτο διάστημα 1940 – 1942 ο Χίτλερ δεν “ενόχλησε” το Γαλλικό στόλο που βρισκόταν στην Τουλόν και περιλάμβανε περίπου 135 σκάφη κάθε τύπου, από τα οποία 80 ήταν πολεμικά σκάφη ανοικτής θαλάσσης. Τα σκάφη δεν κινήθηκαν καθόλου, αλλά γίνονταν σε αυτά συντηρήσεις, επισκευές και ορισμένες μετατροπές, ενώ κάποια βρίσκονταν και σε φάσεις παροπλισμού. Επικεφαλής του Γαλλικού Ναυαρχείου ήταν ο Αντιναύαρχος Φρανσουά Νταρλάν και Διοικητής του Στόλου ανοικτής θαλάσσης ήταν ο ναύαρχος Ζαν ντε Λαμπόρντ.Ο Νταρλάν έχει δώσει σαφείς εντολές στον ντε Λαμπόρντ: “Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα γαλλικά σκάφη να πέσουν σε χέρια διαφορετικά από γαλλικά. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό τα σκάφη να παραμείνουν υπό γαλλική κατοχή, έπρεπε να αυτοβυθιστούν”.Ο ντε Λαμπόρντ, πιστεύοντας ότι οι κυριότεροι διεκδικητές των γαλλικών σκαφών ήταν οι Βρετανοί, οργάνωσε άριστα τόσο την εγκατάσταση των μηχανισμών αυτοβύθισης όσο και την εκπαίδευση των πληρωμάτων για το σκοπό αυτό. Εκτελούνται σε τακτική βάση ασκήσεις και στα πληρώματα έχει εδραιωθεί η βεβαιότητα της αυτοβύθισης.Στις αρχές Νοεμβρίου οι Σύμμαχοι αποβιβάζονται στη Βόρεια Αφρική (“Επιχείρηση Πυρσός”, Operation Torch). Ο Χίτλερ παίρνει την απόφαση να τελειώνει με ό,τι αξιόμαχο έχει απομείνει από τη Γαλλία: Διατάσσει μια μεραρχία να καταλάβει το Ναύσταθμο και τα σκάφη που βρίσκονται εκεί.Η μεραρχία φθάνει στην Τουλόν σχετικά αθόρυβα, στις 27 Νοεμβρίου 1942, εξουδετερώνει τις φρουρές του Ναυστάθμου, εκτός από μία, που στέλνει μήνυμα στον ντε Λαμπόρντ. Αυτός βρίσκεται αρχικά σε δίλημμα, αλλά υπακούει στις διαταγές του Νταρλάν: Από το “Στρασβούργο” εκπέμπει – έστω και την τελευταία στιγμή – τη διαταγή αυτοβύθισης, η οποία εκτελείται αριστοτεχνικά. Γερμανός στρατιώτης παρακολουθεί το βυθισμένο γαλλικό στόλοΣε λιγότερο από δέκα λεπτά, το καμάρι της Τουλόν, ο νεότευκτος Γαλλικός στόλος καταλήγει μια μάζα από παλιοσίδερα.Πηγή: pluton22.blogspot.com

Σαν σήμερα, στις 27 Νοεμβρίου 1942, οι Γάλλοι ναυτικοί διοικητές διατάσσονται να βυθίσουν τα πλοία τους καθώς ο γερμανικός στρατός, ο οποίος είχε καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της νότιας Γαλλίας, μπαίνει στην Τουλόν. Συνολικά βυθίζονται 10 καταδρομικά, 28 αντιτορπιλικά και 14 υποβρύχια.Β’ Παγκόσμιος πόλεμος. Η κατάρρευση της Γαλλίας είναι πια ζήτημα ελάχιστου χρόνου, η Αγγλία έχει μεταφέρει τον στρατό της από την Δουνκέρκη και έχει παραμείνει στην Γαλλία μια μικρή στρατιωτική δύναμη από 150.000 άνδρες. Όλη η προσοχή των Βρετανών επικεντρώνεται στο αξιόμαχο γαλλικό ναυτικό ( τον τέταρτο ισχυρότερο στόλο στον κόσμο).Η βρετανική κυβέρνηση διακηρύσσει την απόφασή της να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας και προσπαθεί να πείσει τη γαλλική κυβέρνηση να διατάξει το στόλο να καταφύγει σε βρετανικούς λιμένες ή, στη χειρότερη περίπτωση, να αυτοβυθιστεί πριν υπογραφούν οι όροι της ανακωχής.Ένα μέρος του Γαλλικού στόλου ήδη έχει βρεθεί σε Αγγλικά λιμάνια ενώ μια πολύ ισχυρή μοίρα, στην οποία περιλαμβάνονται τα καταδρομικά “Βρετάνη” και “Στρασβούργο”, τα θωρηκτά “Δουνκέρκη” και “Προβηγκία”, το μεταγωγικό αεροσκαφών “Κομμαντάν Τεστ” (Commandant Teste) και έξι μεγάλα αντιτορπιλικά βρίσκεται στο Μερς ελ Κεμπίρ της Αλγερίας.Στους όρους της ανακωχής, που ανακοινώνονται στις 25 Ιουνίου 1940, προβλέπεται ότι οι γαλλικές ναυτικές δυνάμεις θα καταφύγουν σε λιμένες υπό γερμανικό ή ιταλικό έλεγχο και θα παροπλιστούν.Οι βρετανοί όμως πιστεύουν ότι Γερμανοί μπορούν να υποχρεώσουν τους Γάλλους να παραβούν την υπόσχεση παροπλισμού και να τον χρησιμοποιήσουν στρατιωτικά για δικούς τους σκοπούς. Ο Τσώρτσιλ θέλει ή την καταστροφή ή την κυριαρχία επί του γαλλικού στόλου και έτσι οργανώνει την “Επιχείρηση Καταπέλτης”, για την πλήρη εξουδετέρωση των γαλλικών ναυτικών μονάδων εκτός Γαλλίας. Οι Βρετανοί με ισχυρές δυνάμεις αιχμαλωτίζουν σκάφη και ναύτες που ελλιμενίζονται σε λιμάνια της Βρετανίας.Στην Αλεξάνδρεια, ο Γάλλος ναύαρχος Γκοντφρουά δέχεται να εξουδετερωθούν τα σκάφη του, που σάπιζαν αχρησιμοποίητα στο λιμάνι, χωρίς μια σταγόνα καυσίμων στις δεξαμενές τους, και με τους επικρουστήρες των πυροβόλων τους αποθηκευμένους στη στεριά. Απομένει η ισχυρή μοίρα του Μερς ελ Κεμπίρ.