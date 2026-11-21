1912 – Το υποβρύχιο ΔΕΛΦΙΝ του τότε Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού πραγματοποιεί την πρώτη πολεμική περιπολία υποβρυχίου στη παγκόσμια ιστ...







1912 – Το υποβρύχιο ΔΕΛΦΙΝ του τότε Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού πραγματοποιεί την πρώτη πολεμική περιπολία υποβρυχίου στη παγκόσμια ιστορία. Περιοχή περιπολίας ήταν το Βόρειο Αιγαίο. 1912 – Το υποβρύχιο ΔΕΛΦΙΝ του τότε Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού πραγματοποιεί την πρώτη πολεμική περιπολία υποβρυχίου στη παγκόσμια ιστορία. Περιοχή περιπολίας ήταν το Βόρειο Αιγαίο.







Το σκάφος (τύπου Laubeuf) παραγγέλθηκε στα γαλλικά ναυπηγεία Schneider το 1910. Παρελήφθη στην Τουλόν στις 21 Αυγούστου 1912 από τον πρώτο του κυβερνήτη, Πλωτάρχη Στέφανο Παπαρηγόπουλο, και έπλευσε ασυνόδευτο στην Ελλάδα διανύοντας 1.100 ναυτικά μίλια—παγκόσμιο ρεκόρ για υποβρύχιο της εποχής.



Στις 20 Νοεμβρίου 1912 μεταστάθμευσε στην Τένεδο και από την επόμενη ημέρα ξεκίνησε καθημερινές ημερήσιες περιπολίες (εν επιφανεία και εν καταδύσει) έξω από την είσοδο των Δαρδανελίων, επιτηρώντας τον οθωμανικό στόλο.



Στις 9 Δεκεμβρίου 1912 (22 Δεκεμβρίου με το νέο ημερολόγιο), το «Δελφίν» εντόπισε το τουρκικό καταδρομικό Μετζητιέ (Mecidiye). Εξαπέλυσε μια τορπίλη από απόσταση περίπου 800 μέτρων, η οποία ωστόσο βγήκε στην επιφάνεια και αστόχησε. Παρά την αστοχία, η ενέργεια αυτή καταγράφηκε διεθνώς ως η πρώτη πολεμική επίθεση υποβρυχίου στην ιστορία.