23/11/1912: Ο Αντιστράτηγος Σαπουντζάκης, Διοικητής της Στρατιάς Ηπείρου, επικεντρωμένος πάντα στο αποτέλεσμα, στέλνει χαιρετιστήριο τη...



H ταυτότητα των Maurice Farman MF.7

Ρόλος: Αναγνωριστικό

Διαστάσεις: Εκπέτασμα 15.39m, Mήκος 9.48m

Κινητήρας: 1 x RENAULT (70 hp)

Οπλισμός : 1 πολυβόλο

Πλήρωμα: 2

Αριθμός σε υπηρεσία: 1

Χώρα Κατασκευής: Γαλλία



H ταυτότητα των Maurice Farman MF.7

Α΄Βαλκανικός ΠόλεμοςΣτις 19 Νοεμβρίου 1912 ο Λόχος Αεροπορίας (η πρώτη Μονάδα της Στρατιωτικής Αεροπορίας),είχε αναχωρήσει ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό την Πρέβεζα, αποτελούμενος από τέσσερα νέα αεροπλάνα Maurice Farman MF.7 80 ίππων και το ανάλογο προσωπικό.Από εκεί ο Λόχος θα συνέχιζε τη δράση του στο Μέτωπο Ηπείρου.Στις 23 Νοεμβρίου 1912 απεστάλη από τον Διοικητή της Στρατιάς Ηπείρου Αντιστράτηγο Σαπουντζάκη το παρακάτω χαιρετιστήριο τηλεγράφημα κατά την υποδοχή του Λόχου Αεροπόρων στην Πρέβεζα:«Μετά μεγάλης χαράς επληροφορήθην την άφιξίν σας.Σας εύχομαι εκ καρδίας καλώς ήλθατε.Υπολογίζων επί των καλών σας υπηρεσιών, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων διά την αναγνώρισιν θέσεων, την οποίαν υπόσχεσθε να κάμετε σήμερον.Αναμένω το αποτέλεσμα».