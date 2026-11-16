Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρό 18 μηνών παιδί που κατάπιε βενζίνη, νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η είδηση του θανάτου ενός παιδιού μόλις 18 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατ...



Το μικρό παιδί είχε διακομιστεί εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ το βράδυ της Κυριακής, από την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, με τους γιατρούς να κινητοποιούνται άμεσα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση της υγείας του.



Από την πρώτη στιγμή η μάχη για τη σωτηρία του ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Το 18 μηνών παιδί εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, όπου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει το μοιραίο.



Ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών και την αγωνιώδη μάχη που δόθηκε στη ΜΕΘ, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, αφήνοντας την τελευταία του πνοή και βυθίζοντας στη θλίψη όσους παρακολουθούσαν την εξέλιξη της υπόθεσης.



Ερωτήματα εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί φέρεται να ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη και να την κατάπιε. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό και ποιος είχε την ευθύνη της επίβλεψής του.

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η είδηση του θανάτου ενός παιδιού μόλις 18 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, έπειτα από περιστατικό κατάποσης βενζίνης.