Πειραιάς: Απέδρασε 18χρονος κρατούμενος έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (10.11.2026) στο κέντρο του Πειραιά, όταν ένας 18χρονος κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει,...

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (10.11.2026) στο κέντρο του Πειραιά, όταν ένας 18χρονος κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει, παρότι φορούσε χειροπέδες, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου.Η απόδραση σημειώθηκε την ώρα που όχημα της Ασφάλειας επέστρεφε από τα δικαστήρια, μεταφέροντας τον νεαρό στην αστυνομική υπηρεσία που στεγάζεται απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόδραση σημειώθηκε κατά τη διαδικασία αποβίβασης του 18χρονου από το υπηρεσιακό όχημα.Τη στιγμή που ένας αστυνομικός άνοιξε την πόρτα για να βγει ο κρατούμενος, εκείνος φέρεται να αιφνιδίασε τους αστυνομικούς και να άρχισε να τρέχει.Παρά το γεγονός ότι είχε τα χέρια του δεμένα με χειροπέδες, ο νεαρός κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να διαφύγει