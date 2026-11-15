Η πιό μικρή Ελλάδα που γινόταν... 15 Νοεβρίου 1828 Υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου

1828: Υπογράφεται στο Λονδίνο πρωτόκολλο από τους εκπροσώπους των Τριών Μεγάλων Δυνάμεων, Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία, με το οποίο καθορίζον...





Αφήνει εκτός ελληνικής επικράτειας τη Στερεά Ελλάδα, ενώ περιλαμβάνονται μόνο η Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες.Προβλεπόταν στην ουσία η δημιουργία ενός εσωτερικά αυτόνομου ελληνικού κράτους, το οποίο ωστόσο θα ήταν υποτελές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (θα κατέβαλε φόρο υποτέλειας στον Σουλτάνο)



Αποτέλεσε προκρούστειο συμβιβασμό σε σχέση με τις πιο ευνοϊκές προτάσεις που είχαν διατυπωθεί λίγους μήνες νωρίτερα από τους πρεσβευτές στη Διάσκεψη του Πόρου (Σεπτέμβριος 1828), αλλά λειτούργησε ως το πρώτο επίσημο διπλωματικό βήμα αναγνώρισης της πολιτικής ύπαρξης της Ελλάδας επί των ημερών του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.









Όλα αυτά θα άλλαζαν την επόμενη χρονιά...

1828: Υπογράφεται στο Λονδίνο πρωτόκολλο από τους εκπροσώπους των Τριών Μεγάλων Δυνάμεων, Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία, με το οποίο καθορίζονται τα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους.