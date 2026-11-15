Αντιμέτωποι με μία αδιανόητη υπόθεση μαστροπείας βρέθηκαν την Τετάρτη (25.11.2026) οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο, μετά από πληροφορίες...

Αντιμέτωποι με μία αδιανόητη υπόθεση μαστροπείας βρέθηκαν την Τετάρτη (25.11.2026) οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο, μετά από πληροφορίες πως ένα ζευγάρι εξέδιδε συστηματικά την 15χρονη κόρη του.Στην υπόθεση μάλιστα φέρεται να εμπλέκονται πάνω από 10 άτομα τα οποία έχουν ήδη προσαχθεί. Οι γονείς του παιδιού που ζουν σε χωριό του Αγρινίου, στην περιοχή της Τριχωνίδας, έχουν ήδη συλληφθεί με την κατηγορία της μαστροπείας της κόρης τους ενώ φέρεται να έχουν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για άλλες υποθέσεις.Η επιχείρηση των αστυνομικών ξεκίνησε την Τετάρτη ενώ το φερόμενο ως θύμα έχει ήδη μεταφερθεί στην Πάτρα για ιατροδικαστική εξέταση.Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως μετά από εισαγγελική εντολή, έχουν εκτελεστεί 7 εντάλματα σύλληψης ενώ αναμένεται να εκδοθούν και άλλα μέσα στις επόμενες ημέρες. Δεν αποκλείεται οι συλλήψεις να αγγίξουν τις 15.Από την ιατροδικαστική έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει διαπιστωθεί βιασμός και οι διώξεις αφορούν σε ασελγείς πράξεις.Πληροφορίες από agriniopress.gr