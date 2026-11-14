14 Νοεμβρίου 1863: Με τη Συνθήκη του Λονδίνου, τα Επτάνησα παραχωρούνται επίσημα στην Ελλάδα.

Η Συνθήκη του Λονδίνου υπογράφηκε στις 14 Νοεμβρίου 1863 (2 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο) και σηματοδότησε το τέλος της βρετανικής π...



Αποτελεί την πρώτη εδαφική επέκταση του ελληνικού κράτους μετά την ίδρυσή του.

Από το 1815, τα Επτάνησα αποτελούσαν το «Ηνωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων» υπό την αποκλειστική προστασία της Μεγάλης Βρετανίας.



Οι κάτοικοι των νησιών αγωνίζονταν επί δεκαετίες για την ένωση με την Ελλάδα, με πρωτοπόρους τους Ριζοσπάστες (όπως ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος και ο Ιωσήφ Μομφερράτος).



Μετά την έξωση του βασιλιά Όθωνα το 1862, οι Μεγάλες Δυνάμεις πρότειναν για τον ελληνικό θρόνο τον Δανό πρίγκιπα Γεώργιο (μετέπειτα Γεώργιο Α'). Η Βρετανία υποσχέθηκε να παραχωρήσει τα Επτάνησα ως «προίκα» στον νέο βασιλιά, ώστε να ενισχύσει τη δημοτικότητά του και τη βρετανική επιρροή στην περιοχή.



Η συνθήκη υπογράφηκε μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Αυστρίας και της Πρωσίας



Στις 29 Μαρτίου 1864 υπογράφηκε νέα συνθήκη στο Λονδίνο, στην οποία συμμετείχε πλέον και η Ελλάδα (με εκπρόσωπο τον Χαρίλαο Τρικούπη), ρυθμίζοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Ύψωση της ελληνικής σημαίας: Η επίσημη παράδοση των νησιών στις ελληνικές αρχές ολοκληρώθηκε στις 21 Μαΐου 1864, ημέρα που γιορτάζεται έκτοτε ως η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων.

Η Συνθήκη του Λονδίνου υπογράφηκε στις 14 Νοεμβρίου 1863 (2 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο) και σηματοδότησε το τέλος της βρετανικής προστασίας στα Επτάνησα και την ένωσή τους με την Ελλάδα.