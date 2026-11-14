Συναγερμός σήμανε στην Ήπειρο μετά τις αποκαλύψεις ότι ένας 14χρονος μαθητής σχεδίαζε ένοπλες επιθέσεις σε σχολικές μονάδες της περιοχής,...

Συναγερμός σήμανε στην Ήπειρο μετά τις αποκαλύψεις ότι ένας 14χρονος μαθητής σχεδίαζε ένοπλες επιθέσεις σε σχολικές μονάδες της περιοχής, ως αντίποινα σε συνομηλίκους του που τον εκφόβιζαν συστηματικά.Η υπόθεση, που ήρθε στο φως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, προκάλεσε κινητοποίηση της Αντιτρομοκρατικής και ξένων υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες παρενέβησαν πριν εκδηλωθεί οποιαδήποτε πράξη βίας.Η Αντιτρομοκρατική εντόπισε τις απειλές του ανήλικου μέσα από την παρακολούθηση της δραστηριότητάς του στο Telegram, όπου εκδήλωνε την πρόθεση να πραγματοποιήσει επιθέσεις με όπλο σε σχολεία της Ηπείρου.Ξένες υπηρεσίες αξιολόγησαν τον κίνδυνο ως σοβαρό και ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές, οι οποίες εντόπισαν τον μαθητή σε χωριό της περιοχής.Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο 14χρονος μελετούσε βίντεο προηγούμενων σχολικών επιθέσεων και αναζητούσε πληροφορίες για όπλα, ακόμη και μέσω της πλατφόρμας ChatGPT.Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο νεαρός είχε επιχειρήσει να αποκτήσει πυροβόλο όπλο, δίνοντας χρήματα σε έναν άνδρα που τελικά τον εξαπάτησε.Στο δωμάτιο του βρέθηκε επίσης μαχαίρι μήκους 35 εκατοστών, το οποίο είχε αγοράσει διαδικτυακά και φύλαγε σε χρηματοκιβώτιο, ισχυριζόμενος ότι το χρειαζόταν για ψάρεμα.Τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τις προθέσεις του.Ο 14χρονος κατήγγειλε ότι δεχόταν bullying από ομάδα 10 έως 15 συνομηλίκων του, οι οποίοι τον προσέβαλαν, τον χτυπούσαν και του πετούσαν αντικείμενα σε καθημερινή βάση.Η επιθυμία του να εκδικηθεί τους συγκεκριμένους μαθητές εξηγεί γιατί ο σχεδιασμός του αφορούσε πολλαπλές σχολικές μονάδες.Το σχέδιό του περιελάμβανε επίσης την καταγραφή των επιθέσεων σε βίντεο, το οποίο επρόκειτο να αναρτήσει στο διαδίκτυο και να παραδώσει στις αρχές.Μια σημαντική πτυχή της υπόθεσης είναι ότι ο πατέρας του μαθητή είχε ήδη εκφράσει ανησυχία για την αλλαγή στη συμπεριφορά του γιου του και είχε ζητήσει βοήθεια από την Αστυνομία πριν ξεκινήσει η επίσημη έρευνα.Ο 14χρονος εμφανιζόταν εκνευρισμένος, περνούσε πολλές ώρες μπροστά στο κινητό και συχνά ξενυχτούσε.Όταν ο πατέρας έμαθε για την απόπειρα αγοράς όπλου, αποφάσισε να απευθυνθεί στις αρχές, προκειμένου να λάβει υποστήριξη για το παιδί του.Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές, με την Ελληνική Αστυνομία να συγκεντρώνει προανακριτικό υλικό χωρίς να προχωρήσει σε σύλληψη του 14χρονου.Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε ότι θα παρέμβουν ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες για να στηρίξουν τον μαθητή και να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή.Παράλληλα, εξετάζονται και οι καταγγελίες για bullying από τους συμμαθητές του.