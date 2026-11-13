Συνελήφθησαν, τα ξημερώματα της Δευτέρα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, τρεις ανήλικοι ηλικίας 14, 13 και...

Συνελήφθησαν, τα ξημερώματα της Δευτέρα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, τρεις ανήλικοι ηλικίας 14, 13 και 12 ετών.Σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν ένας κόφτης και ένα σιδεροπρίονο, τα οποία όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση χρησιμοποίησαν προκειμένου να διαρρήξουν εκπαιδευτικό ίδρυμα, με σκοπό την αφαίρεση χρημάτων από το εσωτερικό του.Οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.