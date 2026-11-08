Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: 12 «αχυράνθρωποι» ήταν νεκροί... Τα τέσσερα δίκτυα, ο ταμίας, η λαντζέρισα και ο ντελιβεράς

Σεισμό έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η υπόθεση τους «αχυρανθρώπους» του κυκλώματος φοροδιαφυγής που έστηνε εταιρείες – φαντάσματα προκα...

Σεισμό έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η υπόθεση τους «αχυρανθρώπους» του κυκλώματος φοροδιαφυγής που έστηνε εταιρείες – φαντάσματα προκαλώντας τεράστια ζημιά στο Δημόσιο.Οι εξελίξεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής μαμούθ στη Θεσσαλονίκη είναι συνεχείς και όσο περνούν οι ώρες όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως.Όπως αναφέρει η voria.gr την αφορμή για να ξεκινήσει η μεγάλη έρευνα από την ΑΑΔΕ αποτέλεσε ένα email που έφτασε στο γραφείο του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου τον Απρίλιο του 2024.Το κείμενο διαβιβάστηκε στον οικονομικό εισαγγελέα, εκείνος με τη σειρά του στους δύο επίκουρους οικονομικούς εισαγγελείς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρήγγειλαν προκαταρκτική έρευνα. Η ειδική ομάδα της ΑΑΔΕ ξεκίνησε ελέγχους πόρτα – πόρτα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες πόλεις της βόρειας Ελλάδας, όπως η Καβάλα, οι Σέρρες και η Κατερίνη. Η επιχείρηση των ράμπο του οικονομικού εγκλήματος που πήρε την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι» κράτησε δύο χρόνια μέχρι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν έγιναν συλλήψεις.Ανάμεσά τους και ο Ερρίκος Πετιλόν που συμμετείχε ως διαχειριστής σε 6 νομικά πρόσωπα και εταίρος σε άλλα δύο. Συνολικά σε 8 νομικά πρόσωπα που συμμετείχε υπήρξαν χρέη 595.976, 53 ευρώ.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΤα τέσσερα δίκτυα που είχαν στηθεί στη Θεσσαλονίκη, ελέγχοντας δεκάδες καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης, τα οποία θησαύριζαν από τις εισπράξεις όμως άφηναν φέσια σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στο κράτος, ήταν ώρα να αποκαθηλωθούν.Στην αιφνιδιαστική επιχείρηση με τις 18 συλλήψεις η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη στόχευσε σε εταιρείες που λειτουργούν τα πιο γνωστά κέντρα διασκέδασης της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής με «μπροστινούς» και «αχυρανθρώπους» προκειμένου να μην καταβάλλονται φόροι και εισφορές.Οι πληροφορίες από τη δικογραφία που συμπληρώνεται μέρα με τη μέρα αναφέρει πως οι 917 εταιρείες που ελέγχονται στην υπόθεση άφησαν φέσι στο δημόσιο ύψους 206.269.437 ευρώ. Απ’ αυτά τα 138 εκατομμύρια αφορούν φόρους και τα 68 ασφαλιστικές εισφορές. Και οι άλλοι αριθμοί που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο με βασικούς κατηγορούμενους ηχηρά ονόματα της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής είναι πρωτοφανείς σε μέγεθος.Οι κατηγορούμενοι φέρεται να είναι 1.283, ανάμεσά τους και γνωστά ονόματα του αθλητισμού που έχουν ιδιοκτησιακές σχέσεις με εταιρείες. Οι αχυράνθρωποι που εντοπίστηκαν να είναι εταίροι και διαχειριστές στις εταιρίες ήταν περίπου 80. Ο καθένας μπορεί να ήταν ταυτόχρονα σε περισσότερες από δέκα εταιρείες, παρ’ ότι οι φορολογικές αρχές τους είχαν «κοκκινίσει» τα ΑΦΜ. Κι όμως τόσο τα πανάκριβα καταστήματα εστίασης, όσο και τα γνωστά κέντρα διασκέδασης εξακολουθούσαν να λειτουργούν.Tο κόλπο με τα φέσιαΤο ρεπορτάζ της voria.gr αναφέρει ότι η επιστολή εκείνη στο γραφείο του πρωθυπουργού φαίνεται ότι προήλθε από επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες εταιρειών, που είχαν αποφασίσει να παραμείνουν εμφανείς εταίροι και να πληρώνουν όσα τους αναλογούν. Η λειτουργία όμως των εταιρειών με τους «αχυρανθρώπους» και το γεγονός ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες ο ανταγωνισμός πήγαινε περίπατο, φαίνεται ότι τους είχε εξοργίσει και έτσι ζήτησαν την παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού. Η εικόνα άλλωστε ήταν γνωστή από τότε τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.Η αρχή έγινε με προσέγγιση των ιδιοκτητών των ακινήτων όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών διαπιστώνουν στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που διενεργούν πως νοικιάζονται καταστήματα σε στρατηγικά σημεία από εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, τις οποίες ελέγχουν οι υποκρυπτόμενοι, δηλαδή οι πραγματικοί επιχειρηματίες. Τα συμβόλαια πάντα περιλαμβάνουν δικαίωμα υπεκμίσθωσης.Έτσι τα καταστήματα από τις εταιρείες διαχείρισης που τα έχουν νοικιάσει, μισθώνονται εκ νέου στις εταιρείες – βιτρίνες. Οι ράμπο λαμβάνουν καταθέσεις των ιδιοκτητών ακινήτων και φτάνουν σε ονόματα των πραγματικών ιδιοκτητών των εταιριών. Ο δεύτερος γύρος γίνεται με εργαζόμενους σε καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης. Ζητούνται καταθέσεις για τα πρόσωπα που κινούν τα νήματα σε κάθε κατάστημα.Μετά από αυτές τις κινήσεις μαθαίνουν τον ρόλο ενός «Τόμι» που απολύει εργαζόμενους με sms, όπως και ότι οι μισθοί καταβάλλονται σε μετρητά. Σε φακέλους, όπως τη δεκαετία του ’80. Ελάχιστη γνωρίζουν τα ονόματα και τα στοιχεία των διαχειριστών που είναι οι αχυράνθρωποι. Γνωρίζουν όμως τα ονόματα των πραγματικών ιδιοτήτων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην κατάσταση των εργαζομένων σαν πορτιέρηδες ή σύμβουλοι. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «αχυράνθρωποι», πλέον έχει όλα τα στοιχεία.Και 12 νεκροί στο κύκλωμαΟσα έρχονται στο φως προκαλούν μεγάλη έκπληξη. Μεταξύ των 80 αχυρανθρώπων που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που διαβιβάστηκε χθες στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης, αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Τριανταφυλλιά Παπαγεωργίου, οι 12 ήταν νεκροί. Μάλιστα διαπιστώθηκε στις έρευνες παρ’ ότι κάποιοι πέθαναν από το 2023, εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά στο όνομά τους, καθώς αναλάμβαναν με πληρεξούσια εταίροι από τον… παράδεισο. Ακόμη και σε σχήματα που ιδρύθηκαν μετά τον θάνατό τους.Μάλιστα η πλειονότητα των αχυρανθρώπων είναι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι σε καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης. Σερβιτόροι και λαντζέρηδες, πολλοί εκ των οποίων υπέγραψαν, εισέπρατταν κάποια χρήματα επιπλέον, όμως αναφέρουν πως δεν γνώριζαν. Καταγράφεται μάλιστα περίπτωση ενός ο οποίος έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, καθώς εμφανίστηκε να είναι διαχειριστής εταιρειών χωρίς να το γνωρίζει.Κορυφαίος των οφειλετών με χρέη σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία το ποσό των 18,4 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ένας εργαζόμενος κέντρων που συνήθως έχει το ρόλο του ταμία. Ο συγκεκριμένος συμμετέχει σε 32 εταιρίες και σε πολλές εξ αυτών είναι διαχειριστής. Λαντζέρισα καταστήματος με μηνιαίο εισόδημα 450 ευρώ, χρωστάει 2,6 εκατομμύρια ευρώ καθώς μετέχει σε 32 τέτοιες εταιρείες. Και ένας ντελιβεράς που εμφανίζεται σε 19 εταιρίες οφείλει 3 εκατομμύρια ευρώ.Οι 16 κατηγορούμενοι σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις θα αρχίσουν να απολογούνται την προσεχή Τρίτη. Μόνον ένας θεωρείται γνωστός επιχειρηματίας κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων εστίασης. Τα υπόλοιπα ηχηρά ονόματα που είναι στο κατηγορητήριο δεν συνελήφθησαν καθώς δεν εντοπίστηκαν. Λόγω του μεγάλου όγκου των εγγράφων, όμως ειδικά του τεράστιου αριθμού των κατηγορουμένων, ενδεχομένως η δικογραφία να μοιραστεί, μετά τη διαδικασία των απολογιών σε δύο διαφορετικούς ανακριτές.