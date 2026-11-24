Ζημία 12,65 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο - Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις –Συλλήψεις σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, μεταξύ των σ...



Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα δρούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, εκμεταλλεύονταν το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα διαμονής αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, στρατιωτικών και λοιπών δημοσίων υπαλλήλων όταν μετακινούνται εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους για υπηρεσιακούς λόγους.



Τα μέλη των κυκλωμάτων προμήθευαν τους υπαλλήλους, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, με εικονικές αποδείξεις διαμονής, προκειμένου εκείνοι να εισπράττουν τις αντίστοιχες αποζημιώσεις από τα υπουργεία στα οποία υπάγονταν.



Οι αποδείξεις αφορούσαν είτε πραγματικά καταλύματα που μίσθωναν ή διαχειρίζονταν εταιρείες των μελών των οργανώσεων, χωρίς όμως οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι να έχουν διαμείνει σε αυτά, είτε ακόμη και ανύπαρκτα καταλύματα εταιρειών-βιτρίνα που εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.



Περίπου 1.291 ένστολοι κατηγορούμενοι





Εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των ενστόλων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου 1.291 ένστολοι κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς φέρονται να έχουν λάβει εικονικές αποδείξεις διαμονής.



Παράλληλα, ερευνώνται οι περιπτώσεις τουλάχιστον 60 λιμενικών, 23 αστυνομικών, μίας πολιτικής υπαλλήλου και 17 ακόμη δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, προσωπικό του ΕΚΑΒ και δικαστική υπάλληλος.



Κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ



Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και γραφεία βασικών μελών των δύο οργανώσεων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ, πλήθος εγγράφων και εικονικών αποδείξεων, χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά, τερματικά POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και οχήματα.



Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών και η καταγραφή των κατασχεθέντων πειστηρίων συνεχίζονται.

Μια τεράστια υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, στην οποία εμπλέκονται περίπου 1.291 ένστολοι, αποκάλυψαν οι Αδιάφθοροι της ΕΛΑΣ, εξαρθρώνοντας δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην έκδοση εικονικών αποδείξεων διαμονής για υπηρεσιακές μετακινήσεις.Η μέχρι στιγμής διαπιστωμένη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 12.650.000 ευρώ, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται επιπλέον περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων.Κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων αστυνομικών επιχειρήσεων σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, στα Ιωάννινα και στη Μυτιλήνη, συνελήφθησαν συνολικά 22 κατηγορούμενοι ως μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη δράση των κυκλωμάτων.Επιπλέον, συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, την ώρα που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής στο όνομά τους.