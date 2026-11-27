



Δέηση για την επιστροφή του και εκκλήσεις για παρέμβαση



Η οικογένειά του έχει ζητήσει παρέμβαση από τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, και τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι΄.



Την άμεση απελευθέρωση του χρυσοχόου ζήτησε και η European Syriac Union, τονίζοντας ότι «κάθε ώρα μετράει». Μουσουλμάνοι μελετητές από το Βέλγιο κάλεσαν τις συριακές αρχές να προστατεύσουν τις χριστιανικές κοινότητες και να αντιμετωπίσουν τις απαγωγές.



Σε κοινό κείμενο που δημοσιοποιήθηκε στη Δαμασκό στις 17 Νοεμβρίου, εκκλησιαστικοί ηγέτες εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία και έντονη αγανάκτηση» για τις επανειλημμένες επιθέσεις κατά πολιτών, με ιδιαίτερη αναφορά στους χριστιανούς της Συρίας. Στη Σουκαϊλαμπίγια είχαν αναφερθεί πυροβολισμοί εναντίον κατοικιών και ορθόδοξου ιερέα στις αρχές Οκτωβρίου, καθώς και λεηλασίες περιουσιών τον Μάρτιο.



Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι συριακές αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την πορεία των ερευνών ή την τύχη του 38χρονου.

Η οικογένειά του έχει ζητήσει παρέμβαση από τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, και τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι΄.Την άμεση απελευθέρωση του χρυσοχόου ζήτησε και η European Syriac Union, τονίζοντας ότι «κάθε ώρα μετράει». Μουσουλμάνοι μελετητές από το Βέλγιο κάλεσαν τις συριακές αρχές να προστατεύσουν τις χριστιανικές κοινότητες και να αντιμετωπίσουν τις απαγωγές.Σε κοινό κείμενο που δημοσιοποιήθηκε στη Δαμασκό στις 17 Νοεμβρίου, εκκλησιαστικοί ηγέτες εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία και έντονη αγανάκτηση» για τις επανειλημμένες επιθέσεις κατά πολιτών, με ιδιαίτερη αναφορά στους χριστιανούς της Συρίας. Στη Σουκαϊλαμπίγια είχαν αναφερθεί πυροβολισμοί εναντίον κατοικιών και ορθόδοξου ιερέα στις αρχές Οκτωβρίου, καθώς και λεηλασίες περιουσιών τον Μάρτιο.Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι συριακές αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την πορεία των ερευνών ή την τύχη του 38χρονου.

Η απαγωγή σημειώθηκε στην Αλ-Σουκαϊλαμπίγια, στην επαρχία Χάμα. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες, αυτοκίνητο χτύπησε τη μοτοσικλέτα του Σανκάρι έξω από το σπίτι του και στη συνέχεια μασκοφόροι τον άρπαξαν.Οι συγγενείς του φοβούνται ότι η κατάστασή του μπορεί να επιδεινωθεί λόγω των συνθηκών κράτησης. Η καταγγελία περί διασύνδεσης των απαγωγέων με τις συριακές αρχές παραμένει ανεπιβεβαίωτη.