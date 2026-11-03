Εύβοια: Τροχαίο με... 12χρονο – Πήρε το αυτοκίνητο κρυφά και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα

Ένα πρωτοφανές τροχαίο ατύχημα με οδηγό ένα 12χρονο παιδί σημειώθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, πρωϊνές ώρες στην περιοχή της , Δροσιάς στ...

Ένα πρωτοφανές τροχαίο ατύχημα με οδηγό ένα 12χρονο παιδί σημειώθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, πρωϊνές ώρες στην περιοχή της , Δροσιάς στο Δήμο Χαλκιδέων.Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online ο ανήλικος πήρε κρυφά το αυτοκίνητο, χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας του και έπεσε σε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί, αλλά για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων. Ο πατέρας του συνελήφθη στο πλαίσιο όσων επιβάλλει ο νόμος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.