Ηράκλειο: Ηλικιωμένη φώναζε «φωτιά» από το μπαλκόνι – Ανήλικος κάλεσε το 112

Μεγάλη αναστάτωση το βράδυ της Δευτέρας (9/11) στη Λεωφόρο Ιωνίας, στο Ηράκλειο, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτι...

Μεγάλη αναστάτωση το βράδυ της Δευτέρας (9/11) στη Λεωφόρο Ιωνίας, στο Ηράκλειο, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της και άρχισε να φωνάζει επανειλημμένα «φωτιά, φωτιά», προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας.Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από ένα ανήλικο αγόρι της περιοχής, το οποίο, ακούγοντας τις εκκλήσεις της ηλικιωμένης και θεωρώντας ότι ενδεχομένως υπήρχε κίνδυνος, αντέδρασε άμεσα και κάλεσε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ενημερώνοντας τις Αρχές.Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με δύο πυροσβεστικά οχήματα και πέντε πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο, ενώ ειδοποιήθηκαν επίσης το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την επικοινωνία με το παιδί προέκυψαν ενδείξεις ότι ενδεχομένως δεν επρόκειτο για πραγματικό περιστατικό πυρκαγιάς, αλλά για αναστάτωση που σχετιζόταν με την κατάσταση της ηλικιωμένης.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας, γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί τις φωνές της για φωτιά.Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην περιοχή, ενώ η άμεση αντίδραση του ανήλικου αγοριού, που δεν αγνόησε τις εκκλήσεις της ηλικιωμένης και ειδοποίησε τις Αρχές, ήταν καθοριστική για την κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.