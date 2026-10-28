Tα ξαδέρφια τους κάψαν το Παρίσι... Γάλλοι υπήκοοι τζιχαντιστές καταδικάστηκαν από δικαστήριο του Ιράκ για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος

Δικαστήριο του Ιράκ καταδίκασε την Τρίτη 27/10 έξι Γάλλους υπηκόους σε ισόβια κάθειρξη και έναν έβδομο σε κάθειρξη 15 ετών, αφού τους έκρ...

Δικαστήριο του Ιράκ καταδίκασε την Τρίτη 27/10 έξι Γάλλους υπηκόους σε ισόβια κάθειρξη και έναν έβδομο σε κάθειρξη 15 ετών, αφού τους έκρινε ενόχους για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS), όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας του πρακτορείου Reuters από την αίθουσα του δικαστηρίου.Οι άνδρες αυτοί συγκαταλέγονταν μεταξύ 47 Γάλλων υπηκόων που είναι ύποπτοι για ένταξη στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS) και μεταφέρθηκαν από εγκαταστάσεις κράτησης στη βορειοανατολική Συρία στο Ιράκ το 2025, στο πλαίσιο διευθέτησης που συντονίστηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις και τις ιρακινούς Αρχές.Ο προεδρεύων δικαστής δήλωσε ότι οι ποινές επιβλήθηκαν βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου του Ιράκ για συμμετοχή στο ISIS και διασπορά φόβου.Το δικαστήριο επέλεξε την ισόβια κάθειρξη αντί της θανατικής ποινής για έξι από τους κατηγορουμένους λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, ανέφερε ο δικαστής.Ο έβδομος κατηγορούμενος, ένας 23χρονος Γάλλος υπήκοος, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών, σύμφωνα με τον μάρτυρα του Reuters.Ο Αμπάς αλ Μαλίκι, συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, δήλωσε ότι η υπεράσπιση θα ασκήσει έφεση κατά των αποφάσεων ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου του Ιράκ.Η δίκη ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, καθώς το Ιράκ έλαβε μέτρα για τη δίωξη υπόπτων μελών του ISIS που μεταφέρθηκαν από τη γειτονική Συρία, όπου δυνάμεις υπό κουρδική ηγεσία κρατούσαν χιλιάδες μαχητές της οργάνωσης και συγγενικά τους πρόσωπα.Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τον Ιανουάριο ότι είχαν αρχίσει να μεταφέρουν κρατούμενους του ISIS από τη Συρία στο Ιράκ, επικαλούμενες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων κράτησης στη βορειοανατολική Συρία, έπειτα από αλλαγές στον εδαφικό έλεγχο και στις συνθήκες ασφαλείας.Το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) κατέλαβε μεγάλα τμήματα της Συρίας και του Ιράκ το 2014, ιδρύοντας ένα αυτοανακηρυχθέν χαλιφάτο, προτού χάσει το τελευταίο του εδαφικό προπύργιο στη Συρία το 2019, έπειτα από εκστρατεία του υπό τις ΗΠΑ Διεθνούς Συνασπισμού και τοπικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).Παρά την εδαφική ήττα της οργάνωσης, τα υπολείμματα του ISIS εξακολουθούν να πραγματοποιούν επιθέσεις, ενώ η τύχη των αλλοδαπών κρατουμένων και η δίωξή τους παραμένουν μείζονες προκλήσεις ασφαλείας και νομικής φύσης για τις περιφερειακές Αρχές.