«ΝΕΑΡΧΟΣ»: Πάνοπλη η φρεγάτα στην Ελλάδα σε διαμόρφωση Standard 2 με 32 Aster 30 και ενεργοποιημένο RAM

Η αποκλειστική φωτογραφία του OnAlert αποτυπώνει τη φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» στην τελευταία σύντομη δοκιμή της στη θάλασσα πριν από την παράδοσή...



Στις 30 Οκτωβρίου η ελληνική σημαία



Η 30ή Οκτωβρίου παραμένει το επόμενο μεγάλο ορόσημο. Στη Λοριάν, όπου κατασκευάστηκε και προετοιμάστηκε η φρεγάτα, θα πραγματοποιηθεί η παράδοσή της στο Πολεμικό Ναυτικό και θα υψωθεί η ελληνική σημαία.



Για το ελληνικό πλήρωμα, η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την ανάληψη ενός νέου πλοίου με υψηλές απαιτήσεις και σημαντικές δυνατότητες. Η εκπαίδευση και η εξοικείωση με τα συστήματα της φρεγάτας συνδέονται πλέον με την ευθύνη για τη λειτουργία, την ασφάλεια και την αξιοποίησή της.



Η παραλαβή του «ΝΕΑΡΧΟΥ» αποτελεί παράλληλα ένα ακόμη βήμα στην ανανέωση των κύριων μονάδων επιφανείας. Η δεύτερη FDI προστίθεται στον νέο πυρήνα του Στόλου, διευρύνοντας τις επιλογές του Πολεμικού Ναυτικού για την κατανομή αποστολών και την ανάπτυξη της νέας κλάσης.



Η ύψωση της σημαίας θα ανοίξει και την τελευταία φάση της παραμονής του πλοίου στη Γαλλία, καθώς θα ακολουθήσει η μετάβασή του στη βάση όπου θα φορτωθούν τα όπλα και τα πυρομαχικά.





Η αποκλειστική φωτογραφία του OnAlert αποτυπώνει τη φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» στην τελευταία σύντομη δοκιμή της στη θάλασσα πριν από την παράδοσή της στο Πολεμικό Ναυτικό.Η δεύτερη ελληνική φρεγάτα FDI «ΝΕΑΡΧΟΣ» ολοκλήρωσε και το συμπληρωματικό μίνι sea trial, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι όλα κύλησαν κανονικά και ότι οι τελικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα.Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην 30ή Οκτωβρίου 2026, όταν στη Λοριάν θα πραγματοποιηθούν η επίσημη παράδοση της φρεγάτας και η ύψωση της ελληνικής σημαίας.Το σημαντικότερο στοιχείο, όμως, αφορά τη διαμόρφωση με την οποία ο «ΝΕΑΡΧΟΣ» θα ενταχθεί στον ελληνικό Στόλο καθώς θα είναι η πρώτη ελληνική FDI που παραδίδεται εξαρχής σε Standard 2, με ενεργοποιημένα και τα 32 κελιά των κατακόρυφων εκτοξευτών και το σύστημα εγγύς άμυνας RAM ενσωματωμένο στο σύστημα μάχης SETIS.Μετά την παράδοση θα ακολουθήσει η φόρτωση του πλήρους οπλισμού στη Γαλλία. Και τα 32 κελιά θα είναι οπλισμένα με πυραύλους Aster 30, ενώ το RAM θα διαθέτει τα βλήματά του και θα είναι έτοιμο για αξιοποίηση. Μαζί με τις τορπίλες, τα αντιπλοϊκά βλήματα και τα υπόλοιπα πυρομαχικά, ο «ΝΕΑΡΧΟΣ» θα πάρει πορεία για την Ελλάδα πάνοπλος.Η φωτογραφία καταγράφει ένα από τα τελευταία βήματα της φρεγάτας πριν από την αλλαγή σημαίας και την ανάληψη της ευθύνης του πλοίου από το Πολεμικό Ναυτικό. Ο «ΝΕΑΡΧΟΣ» βγήκε ξανά στη θάλασσα για ένα περιορισμένης διάρκειας δοκιμαστικό, προκειμένου να ολοκληρωθούν τελικές επιβεβαιώσεις λειτουργίας και επιμέρους έλεγχοι.Όπως είχε αναφέρει το OnAlert στο ρεπορτάζ της 25ης Σεπτεμβρίου⁠, το μεγάλο sea trial είχε ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία. Στο ίδιο θέμα είχε επισημανθεί ότι παρέμενε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μικρότερης εξόδου για πρόσθετες δοκιμές και τελικές ρυθμίσεις πριν από την παραλαβή.Αυτή η σύντομη έξοδος τελικά πραγματοποιήθηκε και, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ολοκληρώθηκε ομαλά. Οι δοκιμές αφορούσαν τα τελευταία τσεκαρίσματα που απαιτούνται σε ένα σύνθετο πολεμικό πλοίο, κλείνοντας ακόμη ένα στάδιο της προετοιμασίας του.Η επιτυχής ολοκλήρωση και αυτού του κύκλου ενισχύει την εικόνα που είχε διαμορφωθεί μετά το μεγάλο δοκιμαστικό. Η φρεγάτα κινείται προς την παράδοση με ολοκληρωμένους τους ελέγχους στη θάλασσα και με το βάρος να μεταφέρεται στις τελικές διαδικασίες παραλαβής.Standard 2 από την παράδοσηΗ διαμόρφωση Standard 2 αποτελεί το στοιχείο που δίνει ξεχωριστή βαρύτητα στην παραλαβή του «ΝΕΑΡΧΟΥ». Η δεύτερη ελληνική FDI θα παραδοθεί με περισσότερες ολοκληρωμένες δυνατότητες από εκείνες που διέθετε ο «ΚΙΜΩΝ» κατά την αρχική παραλαβή του.Στο επίκεντρο βρίσκονται η πλήρης διαθεσιμότητα των 32 κελιών Sylver A50 και η ενεργοποίηση του RAM, με την ενσωμάτωσή του στο SETIS. Πρόκειται για δυνατότητες που συνδέονται άμεσα με την αντιαεροπορική προστασία του πλοίου και με τον ρόλο που καλείται να αναλάβει στον Στόλο.Η σημασία της συγκεκριμένης διαμόρφωσης φαίνεται στην πράξη: αισθητήρες, σύστημα μάχης και όπλα πρέπει να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο, ώστε η πληροφορία που συγκεντρώνει η φρεγάτα να μπορεί να μετατραπεί σε αποτελεσματική αντίδραση.Για το Πολεμικό Ναυτικό, η παράδοση του «ΝΕΑΡΧΟΥ» σε Standard 2 σημαίνει ότι η δεύτερη Μονάδα της κλάσης θα διαθέτει εξαρχής ολοκληρωμένες κρίσιμες δυνατότητες του ελληνικού οπλικού πακέτου. Η φόρτωση των πυρομαχικών θα συμπληρώσει αυτό το στάδιο, πριν από την αναχώρηση για την Ελλάδα.