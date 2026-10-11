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Αύριο οι ανακοινώσεις για το όριο ηλικίας για τους ανήλικους στα social media

Οκτωβρίου 11, 2026

  Αναλυτική παρουσίαση των νέων ρυθμίσεων για τη θέσπιση ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πραγματο...

 



Αναλυτική παρουσίαση των νέων ρυθμίσεων για τη θέσπιση ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ενόψει της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Τις ρυθμίσεις θα παρουσιάσουν στις 11:00 π.μ. οι υπουργοί Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο του Μποδοσάκειου Μεγάρου.

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