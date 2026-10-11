Αύριο οι ανακοινώσεις για το όριο ηλικίας για τους ανήλικους στα social media

Αναλυτική παρουσίαση των νέων ρυθμίσεων για τη θέσπιση ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πραγματο...





Τις ρυθμίσεις θα παρουσιάσουν στις 11:00 π.μ. οι υπουργοί Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο του Μποδοσάκειου Μεγάρου.

Αναλυτική παρουσίαση των νέων ρυθμίσεων για τη θέσπιση ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ενόψει της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.