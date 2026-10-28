Από τους πυραύλους PULS και τα συστήματα Barak και Spyder μέχρι τα ελληνικά drones: Τα νέα όπλα που παρουσιάστηκαν στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης

protothema.gr_ Με τα νέα οπλικά συστήματα, τα μη επανδρωμένα μέσα και τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται για τις σύγχρονες επιχειρήσεις να...

protothema.gr_Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετείχε στην παρέλαση το Τμήμα Νέων Οπλικών Συστημάτων και Καινοτομίας, παρουσιάζοντας συστήματα αεράμυνας, πυραυλικό πυροβολικό, ελληνικής κατασκευής drones, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια οχήματα.Ανάμεσα στα συστήματα που παρουσιάστηκαν ήταν τα SPYDER, BARAK MX και DAVID'S SLING, ο εκτοξευτής πυραύλων PULS, το σύστημα αντιμετώπισης drones DRONE DOME, αλλά και ελληνικές κατασκευές όπως ο «Ανεμογιάννης», η «Άρπυια», ο «Ανταίος» και ο «Κένταυρος».Η παρουσία τους εντάσσεται στον σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «Ατζέντα 2030», με την οποία επιδιώκεται η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στον ίδιο σχεδιασμό περιλαμβάνονται η νέα Δομή Δυνάμεων, η «Ασπίδα του Αχιλλέα», τα αυτόνομα συστήματα, η κυβερνοάμυνα και η ανάπτυξη του εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας.Τα συστήματα αεράμυνας και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούςΞεχωριστή θέση είχαν τα αντιαεροπορικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, με διαφορετικές δυνατότητες εντοπισμού και αναχαίτισης εναέριων απειλών.Το SPYDER είναι αυτοκινούμενο αντιαερoπορικό σύστημα μέσου βεληνεκούς, με δυνατότητα λειτουργίας σε όλες τις καιρικές συνθήκες και κάλυψη ραντάρ 360 μοιρών. Διαθέτει ραντάρ AESA, το οποίο μπορεί να εντοπίζει και να παρακολουθεί εναέριες απειλές σε αποστάσεις τουλάχιστον 150 χιλιομέτρων.Ο εκτοξευτής του χρησιμοποιεί πυραύλους DERBY και PYTHON, ενώ το σύστημα διαθέτει και παθητικούς ηλεκτροοπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες, που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την παρακολούθηση στόχων χωρίς εκπομπή ραντάρ. Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν, έχει δυνατότητα αναχαίτισης απειλών σε αποστάσεις έως 80 χιλιομέτρων.Το BARAK MX είναι επίσης αυτοκινούμενο αντιαεροπορικό σύστημα, με δυνατότητα χρήσης διαφορετικών πυραύλων για αποστάσεις 35, 70 και 150 χιλιομέτρων. Έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση αεροσκαφών, ελικοπτέρων, μη επανδρωμένων αεροχημάτων, πυραύλων πλεύσης, κατευθυνόμενων πυρομαχικών και βαλλιστικών απειλών.Στην παρέλαση παρουσιάστηκε και όχημα αναχορηγίας πυραύλων, με το ενημερωτικό υλικό να περιγράφει τις δυνατότητες του DAVID'S SLING και του πυραύλου STUNNER.Ο STUNNER μπορεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, να αναχαιτίζει στόχους σε αποστάσεις έως 130 χιλιομέτρων, σε ύψη έως 15 χιλιομέτρων και με ταχύτητα έως 7,5 Mach. Σε αντίθεση με πυραύλους που χρησιμοποιούν εκρηκτική κεφαλή, ο συγκεκριμένος καταστρέφει τον στόχο με απευθείας πρόσκρουση, αξιοποιώντας την κινητική του ενέργεια.Ιδιαίτερη παρουσία είχε και ο εκτοξευτής πυραύλων PULS, ένα σύστημα πυραυλικού πυροβολικού με εμβέλεια που φτάνει τα 300 χιλιόμετρα. Συνδυάζει δυνατότητα προσβολής στόχων σε μεγάλες αποστάσεις με ακρίβεια και ταχεία ανάπτυξη.Στον τομέα της αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων παρουσιάστηκε το DRONE DOME, σύστημα που χρησιμοποιείται τόσο για τη συλλογή πληροφοριών όσο και για την αντιμετώπιση drones. Έχει δυνατότητα παρεμβολών σε GPS, επικοινωνίες, μετάδοση εικόνας και συστήματα πλοήγησης, ενώ διαθέτει κάμερες και ραντάρ για την παρακολούθηση της περιοχής ενδιαφέροντος.Τα ελληνικά μη επανδρωμένα συστήματα και οι νέες δυνατότητες του Πολεμικού ΝαυτικούΣημαντικό μέρος της παρέλασης αφορούσε τα μη επανδρωμένα συστήματα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, τόσο για επιχειρήσεις στη θάλασσα όσο και στην ξηρά και στον αέρα.Το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας «Ανεμογιάννης» έχει σχεδιαστεί για αποστολές απαγόρευσης πρόσβασης σε θαλάσσιες περιοχές και προσβολής εχθρικών ναυτικών στόχων. Μπορεί να εκκινεί από την ξηρά ή από ναυτική πλατφόρμα, διαθέτει αισθητήρες και συστήματα αυτόνομης πλοήγησης, αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 75 χλμ./ώρα και μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή 50 κιλών.Στον αέρα, η «Άρπυια» είναι ένα ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο αερόχημα της κατηγορίας mini cruise – one way attack, σχεδιασμένο για αποστολές προσβολής στόχων με ακρίβεια. Διαθέτει δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης, προγραμματισμένης διαδρομής και πτήσης σε χαμηλό ύψος, ενώ το περιορισμένο ίχνος του στο ραντάρ δυσκολεύει τον έγκαιρο εντοπισμό του.Στα μη επανδρωμένα επίγεια οχήματα παρουσιάστηκε ο ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής «Ανταίος», ένα όχημα έξι τροχών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά εφοδίων, διακομιδή τραυματιών, επιτήρηση, αναγνώριση, επικοινωνίες και μεταφορά οπλισμού. Έχει ωφέλιμο φορτίο 600 κιλών και επιχειρησιακή αυτονομία έως οκτώ ώρες.Παρουσιάστηκε επίσης το αμφίβιο μη επανδρωμένο επίγειο όχημα AGEMA, σχεδιασμένο για επιχειρήσεις σε δύσβατες περιοχές, ποτάμια, λίμνες, βάλτους και πλημμυρισμένα εδάφη. Μπορεί να προσαρμοστεί σε αποστολές έρευνας και διάσωσης, μεταφοράς φορτίων και αναγνώρισης, με υποστήριξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και αυτόνομης λειτουργίας.Από τα μη επανδρωμένα αεροχήματα παρουσιάστηκε το V-BAT, το οποίο απογειώνεται και προσγειώνεται κάθετα. Έχει αυτονομία που φτάνει τις 12 ώρες, επιχειρησιακή εμβέλεια μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων και ταχύτητα έως 139 χλμ./ώρα, παρέχοντας δυνατότητες παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών.Στην παρέλαση συμμετείχε και το γαλλικής κατασκευής PATROLLER, καθώς και το ελληνικό μη επανδρωμένο αερόχημα «Αρχύτας», το οποίο αναπτύχθηκε μέσω συνεργασίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ελληνικών ιδιωτικών εταιρειών. Ο «Αρχύτας» διαθέτει δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης και προορίζεται για αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης από ξηρά και πλοία.Από την πλευρά του Πολεμικού Ναυτικού, παρουσιάστηκε ο «Πυρπολητής», μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από το ίδιο το Ναυτικό. Έχει μήκος πέντε μέτρων, ταχύτητα έως 40 κόμβους και δυνατότητα αποστολών επιτήρησης, αναγνώρισης, επιχειρήσεων κατά στόχων επιφανείας και επιθέσεων μιας κατεύθυνσης.Στα θαλάσσια μη επανδρωμένα μέσα περιλαμβανόταν και το CORSAIR της αμερικανικής SARONIC, το οποίο μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα ή υπό τον έλεγχο χειριστή, διαθέτοντας αισθητήρες επιτήρησης και συστήματα ανταλλαγής δεδομένων.Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο ελληνικό σύστημα αντιμετώπισης drones «Κένταυρος», αποτέλεσμα συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Το σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες από φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ».Παρουσιάστηκε ακόμη ο «Υπερίων», ένα άλλο σύστημα αντιμετώπισης drones που αναπτύσσεται από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και βρίσκεται σε προχωρημένες δοκιμές. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε πλοία όσο και σε βάσεις ξηράς.Στην παρέλαση παρουσιάστηκαν επίσης τα μη επανδρωμένα ελικόπτερα A-900 και Camcopter S-100. Τα πρώτα έχουν σχεδιαστεί για επιχειρήσεις από μονάδες του Στόλου και βάσεις ξηράς, μεταδίδοντας εικόνα επιφανείας σε πραγματικό χρόνο. Τα S-100 προβλέπεται να επιχειρούν αρχικά από τις νέες φρεγάτες Belharra, παρέχοντας εικόνα πέρα από τον ορίζοντα και υποστηρίζοντας τον εντοπισμό απειλών.Στα υποβρύχια μέσα περιλαμβάνονταν τα PLUTINO και PLUTO GIGAS, που χρησιμοποιούνται για αναγνώριση και εξουδετέρωση θαλάσσιων ναρκών. Παρουσιάστηκαν ακόμη οι γερμανικές τορπίλες Seahake mod 4, οι οποίες διαθέτουν σύστημα καθοδήγησης μέσω οπτικής ίνας, καθώς και οι υποβρύχιοι ελκυστήρες ROTINOR, που επιτρέπουν στις ομάδες Υποβρύχιων Καταστροφών να κινούνται αθόρυβα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.Ανάμεσα στα υπόλοιπα μέσα ήταν το σκάφος ειδικών επιχειρήσεων VICTA, το οποίο μπορεί να κινείται τόσο στην επιφάνεια όσο και υποβρυχίως, μεταφέροντας δύο μέλη πληρώματος και έξι επιβαίνοντες. Διαθέτει ταχύτητα έως 40 κόμβους στην επιφάνεια, έως οκτώ κόμβους υποβρυχίως και δυνατότητα κατάδυσης στα 30 μέτρα.Στον τομέα των χερσαίων δυνάμεων παρουσιάστηκαν επίσης το τεθωρακισμένο M1117 με μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης και drone, οχήματα Humvee με χειριστές μη επανδρωμένων αεροχημάτων και το τροχοφόρο τεθωρακισμένο Stryker M1126, με δυνατότητα μεταφοράς έως εννέα ατόμων.Στα συστήματα υποστήριξης περιλαμβανόταν η κινητή μονάδα παραγωγής drones, η οποία επιτρέπει την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροχημάτων FPV στο πεδίο. Τα συγκεκριμένα drones κατασκευάζονται από το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών και το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ημέρα και νύχτα.Παρουσιάστηκαν ακόμη ο αυτοκινούμενος σταθμός επικοινωνιών «Αμφικτύων», το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Δευκαλίων» για τη διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και ένας κινητός σταθμός πρώτων βοηθειών.Ο «Δευκαλίων» διαθέτει χώρους εργασίας και συσκέψεων, συστήματα επικοινωνίας με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, δορυφορική σύνδεση μέσω HELLAS SAT 4 και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την παρακολούθηση της κατάστασης στο πεδίο.Τέλος, στην παρέλαση παρουσιάστηκε το σύστημα επικοινωνιών «Μέτοικος», που έχει σχεδιαστεί και συναρμολογηθεί από το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας. Μπορεί να αποκαθιστά ή να ενισχύει τις επικοινωνίες μέσω δορυφορικών, μικροκυματικών, κινητών και ενσύρματων δικτύων, ενώ διαθέτει αυτονομία λειτουργίας 13 ωρών με εσωτερική γεννήτρια.Η παρουσία όλων αυτών των συστημάτων στη Θεσσαλονίκη ανέδειξε το εύρος των τεχνολογιών που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων, από την αεράμυνα και τα πυραυλικά συστήματα έως τα μη επανδρωμένα μέσα και τις ελληνικές αμυντικές εφαρμογές.