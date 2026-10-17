Το Πυροβολικό ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΜικρΑσία και Ανατολική Θράκη πέρα από το Βόσπορο! Οι Ισραηλινοί μας δίνουν το νέο Predator Hawk ER με βεληνεκές πάνω από 300χλμ

Νέα δεδομένα για τις δυνατότητες των πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων PULS που προμηθεύεται ο Στρατός Ξηράς δημιουργεί η εξέλιξη του Predato...





Το πραγματικό βεληνεκές 300 χλμ των πυραύλων που αποσμεύουν οι Ισραηλινοί για το Πυροβολικό μας (χάρτης stoxos.gr)







Το βεληνεκές που αλλάζει την προοπτική



Η ακριβής μέγιστη εμβέλεια του Predator Hawk ER δεν έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποδοθεί στο νέο όπλο συγκεκριμένο βεληνεκές ως επιβεβαιωμένο τεχνικό χαρακτηριστικό. Οι πληροφορίες πάντως, αναφέρουν ότι υπερβαίνει κατά πολύ τα 300 χιλιόμετρα, στοιχείο που εξηγεί το ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον.



Το Πυροβολικό αποκτά την προοπτική να επηρεάζει μια πολύ ευρύτερη περιοχή επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας την άμυνα με πυρά μεγάλου βάθους. Η αποτρεπτική αξία μιας τέτοιας δυνατότητας βρίσκεται στο γεγονός ότι ο αντίπαλος υποχρεώνεται να συνυπολογίζει περισσότερες απειλές για τη στρατιωτική υποδομή που στηρίζει τις επιχειρήσεις του.



Η αυξημένη εμβέλεια, βεβαίως, δεν λειτουργεί μόνη της. Για να μετατραπεί σε επιχειρησιακό αποτέλεσμα απαιτεί αξιόπιστες πληροφορίες, ακριβή δεδομένα στόχων, ασφαλείς επικοινωνίες και συντονισμό μεταξύ των Κλάδων. Ο πύραυλος αποτελεί το τελικό μέσο εκτέλεσης μιας αποστολής, της οποίας η επιτυχία εξαρτάται από ολόκληρη την αλυσίδα διοίκησης και υποστήριξης.

Από τα 35 στα 300 χιλιόμετρα και ακόμη μακρύτερα



Η βασική οικογένεια πυρομαχικών δείχνει το εύρος των αποστολών που μπορεί να αναλάβει ο PULS. Η Elbit παρουσιάζει τις κατευθυνόμενες ρουκέτες Accular των 122 χιλιοστών, με εμβέλεια έως 35 χιλιόμετρα και 18 ρουκέτες ανά pod, και των 160 χιλιοστών, με εμβέλεια έως 40 χιλιόμετρα και δέκα ανά pod. Ακολουθεί ο EXTRA, με τέσσερα βλήματα ανά pod και εμβέλεια έως 150 χιλιόμετρα.



Στην κορυφή της σημερινής, δημοσίως παρουσιαζόμενης οικογένειας βρίσκεται ο Predator Hawk των 300 χιλιομέτρων, με δύο βλήματα ανά pod. Για τον συγκεκριμένο πύραυλο η κατασκευάστρια αναφέρει ενιαία πολεμική κεφαλή 140 κιλών και πιθανό σφάλμα μικρότερο των 10 μέτρων.



Όπως είχε αποκαλύψει το OnAlert από την αποστολή του στις εγκαταστάσεις της Elbit Systems στο Ισραήλ, η έκδοση αυξημένου βεληνεκούς σχεδιάζεται για την ίδια οικογένεια εκτοξευτών. Εκεί είχε καταγραφεί και η πρόθεση αποδέσμευσής της στην Ελλάδα μετά την ανάπτυξή της. Οι νέες πληροφορίες για την πρόοδο των δοκιμών δίνουν πλέον συνέχεια στο ρεπορτάζ.





Πηγή: Elbit Systems Πηγή: Elbit Systems



Ένας εκτοξευτής, διαφορετικές αποστολές



Το βασικό πλεονέκτημα του PULS είναι η δυνατότητα χρήσης διαφορετικών πυρομαχικών από την ίδια πλατφόρμα. Ο εκτοξευτής διαθέτει δύο θέσεις για συγκροτήματα πυρομαχικών, τα γνωστά pods. Με δύο pods Predator Hawk μπορεί να μεταφέρει συνολικά τέσσερα βλήματα της συγκεκριμένης έκδοσης.



Για το Πυροβολικό, αυτή η αρχιτεκτονική δημιουργεί ευελιξία στην επιλογή του κατάλληλου όπλου ανάλογα με την αποστολή. Δεν χρειάζεται κάθε ανάγκη να καλύπτεται από το ακριβότερο πυρομαχικό ή από εκείνο με τη μεγαλύτερη εμβέλεια. Η ορθολογική διαχείριση του αποθέματος είναι εξίσου σημαντική με την επίδοση του εκτοξευτή, ιδιαίτερα όταν ζητούμενο είναι η διατήρηση ισχύος πυρός σε βάθος χρόνου.



Η πιθανή προσθήκη του ER διευρύνει αυτή την κλίμακα επιλογών. Το σύστημα θα μπορεί, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, να καλύπτει περισσότερες απαιτήσεις χωρίς να απαιτείται η προμήθεια μιας εντελώς διαφορετικής οικογένειας εκτοξευτών.

Στα τέλη του 2027 οι πρώτοι ελληνικοί PULS



Η ελληνική προμήθεια αφορά 36 εκτοξευτές PULS, μαζί με μέσα διοίκησης και υποστήριξης και εκπαίδευση προσωπικού. Η άφιξη των πρώτων συστημάτων στην Ελλάδα αναμένεται στα τέλη του 2027. Το πακέτο περιλαμβάνει εκτοξευτές, εκπαιδευτικά και επιχειρησιακά πυρομαχικά, καθώς και περιφερόμενα πυρομαχικά.



Η παραλαβή των πρώτων οχημάτων θα αποτελέσει, άλλωστε, την αρχή της διαδικασίας ένταξης. Η επιχειρησιακή αξιοποίηση απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό, διαθέσιμα πυρομαχικά, τεχνική υποστήριξη και ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων. Η άφιξη ενός εκτοξευτή και η πλήρης ετοιμότητα μιας Μονάδας αποτελούν διαφορετικά ορόσημα.





Φωτογραφία OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς Φωτογραφία OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς



Το «μακρύ χέρι» της άμυνας των νησιών



Όπως έχει ήδη αναφέρει το OnAlert, ο ελληνικός σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη των PULS στα μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η επιλογή προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εμβέλεια των πυρομαχικών, καθώς εντάσσει τα νέα συστήματα στον ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης της νησιωτικής άμυνας.



Με τον Predator Hawk των 300 χιλιομέτρων, οι σχηματισμοί αποκτούν ήδη μια σημαντική δυνατότητα πυρών μεγάλου βάθους. Με την πιθανή απόκτηση του ER, η εμβέλεια αυτή μπορεί να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο, προσθέτοντας νέες επιλογές στη στρατιωτική ηγεσία. Η επιχειρησιακή σημασία βρίσκεται στην ικανότητα να επηρεάζεται η εξέλιξη μιας αναμέτρησης πέρα από την άμεση περιοχή επαφής.



Πρόκειται για ουσιαστική μεταβολή στον ρόλο του Πυροβολικού. Η υποστήριξη των δυνάμεων πρώτης γραμμής παραμένει βασική αποστολή, αλλά συμπληρώνεται από την προοπτική συμμετοχής σε διακλαδικά πλήγματα μεγαλύτερου βάθους. Τα νησιά ενισχύονται έτσι ως τμήματα ενός ευρύτερου αμυντικού συστήματος, με δυνατότητα συνεισφοράς πέρα από τα στενά γεωγραφικά τους όρια.

Βολή και μετακίνηση: Η σημασία της επιβιωσιμότητας



Η κινητικότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο της επιχειρησιακής αξίας των PULS. Η Elbit αναφέρει ότι μια τυπική αποστολή πυρός μπορεί να εκτελεστεί σε λιγότερο από ένα λεπτό από την έναρξή της. Η επίδοση αφορά τη διαδικασία εκτέλεσης και δεν πρέπει να συγχέεται με ολόκληρο τον χρόνο εντοπισμού, αναγνώρισης και έγκρισης ενός στόχου.



Η δυνατότητα ταχείας εκτέλεσης υποστηρίζει τη φιλοσοφία «shoot and scoot», δηλαδή βολή και αλλαγή θέσης. Η κινητικότητα, η προστασία και η οργανωμένη υποστήριξη συμβάλλουν στη διατήρηση της μονάδας σε λειτουργία. Κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά δεν εξασφαλίζει από μόνο του επιβίωση, αλλά ο συνδυασμός τους αποκτά μεγαλύτερη αξία σε περιβάλλον συνεχούς επιτήρησης.



Για τη νησιωτική άμυνα, το ζητούμενο είναι να διατηρείται διαθέσιμη η δυνατότητα πυρός ακόμη και υπό πίεση. Αυτό προϋποθέτει ότι μαζί με τους εκτοξευτές θα λειτουργούν αποτελεσματικά οι επικοινωνίες, η τεχνική υποστήριξη και ο εφοδιασμός. Η μεγάλη εμβέλεια προσφέρει επιλογές· η οργάνωση των μονάδων επιτρέπει να αξιοποιούνται στην πράξη.







Οι αισθητήρες και τα UAV συμπληρώνουν την εικόνα



Η διεύρυνση της εμβέλειας αυξάνει παράλληλα τις απαιτήσεις από τα συστήματα επιτήρησης και διοίκησης. Η γνώση ότι ένας στόχος βρίσκεται εντός ακτίνας δράσης δεν αρκεί. Χρειάζεται επιβεβαίωση της ταυτότητάς του, επικαιροποιημένη εικόνα και αξιολόγηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Η ποιότητα της πληροφορίας καθορίζει πόσο αποτελεσματικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα όπλο ακριβείας.



Σε μια δικτυωμένη αρχιτεκτονική, διαφορετικά μέσα μπορούν να συνεισφέρουν πληροφορίες: μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επίγεια συστήματα επιτήρησης και άλλες πηγές της στρατιωτικής εικόνας. Η τεχνική δυνατότητα συνεργασίας χρειάζεται όμως να μετατραπεί σε πραγματική διασύνδεση, με δοκιμασμένες διαδικασίες και εκπαίδευση. Η ύπαρξη αισθητήρων και εκτοξευτών στο ίδιο οπλοστάσιο δεν αρκεί για να εξασφαλίσει αυτομάτως τη συνεργασία τους.



Η αποτίμηση του αποτελέσματος αποτελεί επίσης μέρος αυτής της διαδικασίας. Η στρατιωτική ηγεσία χρειάζεται να γνωρίζει εάν επιτεύχθηκε ο σκοπός μιας αποστολής και πώς μεταβλήθηκε η επιχειρησιακή εικόνα. Έτσι, η επένδυση στα πυρομαχικά συνδέεται αναπόφευκτα με την επένδυση στην πληροφορία και στη διοίκηση.



Πρόσθετες επιλογές στον διακλαδικό σχεδιασμό



Η ενίσχυση του Πυροβολικού με πυρά μεγαλύτερου βάθους δημιουργεί πρόσθετες επιλογές συνεργασίας με την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό. Ανάλογα με την αποστολή και τις συνθήκες, μέρος των απαιτήσεων κρούσης μπορεί να καλύπτεται από επίγεια μέσα, αφήνοντας άλλα όπλα διαθέσιμα για διαφορετικές ανάγκες.



Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αποστολές των μαχητικών μεταφέρονται συλλήβδην στο Πυροβολικό. Κάθε μέσο διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά και περιορισμούς. Η αξία βρίσκεται στη δυνατότητα της ηγεσίας να επιλέγει τον καταλληλότερο συνδυασμό, με βάση την κατάσταση και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.



Η προοπτική του Predator Hawk ER ενισχύει αυτή την ευελιξία. Η απόκτησή του, εφόσον αποφασιστεί, θα προσθέσει ένα ακόμη εργαλείο αποτροπής και θα διευρύνει τον ρόλο των PULS στον συνολικό σχεδιασμό άμυνας.



Από την πρόθεση αποδέσμευσης στην ελληνική απόφαση



Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η αποσαφήνιση των όρων με τους οποίους μπορεί να αποκτηθεί ο Predator Hawk ER. Η πρόθεση αποδέσμευσης, η ελληνική παραγγελία και η επιχειρησιακή ένταξη αποτελούν διαφορετικά στάδια.



Κόστος, χρόνοι παραγωγής, αριθμός βλημάτων και απαιτήσεις υποστήριξης θα καθορίσουν το πραγματικό μέγεθος της δυνατότητας. Η αποτροπή σε κάθε περίπτωση δεν μετριέται μόνο σε εκτοξευτές και χιλιόμετρα, αλλά και σε επαρκές απόθεμα πυρομαχικών, διαθεσιμότητα και αντοχή στον χρόνο.



Με τους πρώτους PULS να αναμένονται στα τέλη του 2027, η προοπτική του ER δίνει πρόσθετο βάθος στην ελληνική επιλογή. Το Πυροβολικό προετοιμάζεται να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στον διακλαδικό σχεδιασμό, ενώ η πιθανή ένταξη του νέου πυραύλου μπορεί να διευρύνει σημαντικά την εμβέλεια στο «μακρύ χέρι» των νησιωτικών δυνάμεων.

Νέα δεδομένα για τις δυνατότητες των πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων PULS που προμηθεύεται ο Στρατός Ξηράς δημιουργεί η εξέλιξη του Predator Hawk ER, της έκδοσης αυξημένου βεληνεκούς που αναμένεται να διευρύνει σημαντικά την εμβέλεια του ισραηλινού συστήματος. Πρόκειται για ένα όπλο με ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό Πυροβολικό, καθώς ανοίγει την προοπτική προσβολών ακριβείας σε αποστάσεις κατά πολύ μεγαλύτερες από τα 300 χιλιόμετρα της σημερινής έκδοσης.Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του OnAlert, οι ισραηλινοί έχουν προχωρήσει με επιτυχία σε δοκιμές των ER βλημάτων.Η ισραηλινή πλευρά φέρεται να έχει ήδη ενημερώσει την ελληνική στρατιωτική ηγεσία και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας τόσο για την εξέλιξη όσο και για την πρόθεσή της να αποδεσμεύσει το συγκεκριμένο πυρομαχικό στην Ελλάδα, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα. Η πληροφορία αυτή αναβαθμίζει την προοπτική της ελληνικής προμήθειας.Το ουσιαστικό νέο στοιχείο είναι ότι η ανάπτυξή του έχει περάσει ένα κρίσιμο στάδιο και η Αθήνα μπορεί πλέον να εξετάσει την απόκτησή του με διαφορετικά δεδομένα.