Αρχηγός Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MI5): Υβριδικός πόλεμος και βιολογικά όπλα «κατασκευής» Τεχνητής Νοημοσύνης – Από Ιράν, Ρωσία, Κίνα οι απειλές

Ο Γενικός Διευθυντής της MI5, Κεν ΜακΚάλουμ, απηύθυνε αυστηρή δημόσια προειδοποίηση την Τρίτη 13/10, αποκαλύπτοντας ότι το Ιράν έχει αλλά...

Ο Γενικός Διευθυντής της MI5, Κεν ΜακΚάλουμ, απηύθυνε αυστηρή δημόσια προειδοποίηση την Τρίτη 13/10, αποκαλύπτοντας ότι το Ιράν έχει αλλάξει το επιχειρησιακό του δόγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, βάζοντας στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις.Επισημαίνοντας το αποτραπέν σχέδιο του περασμένου μήνα κατά της αεροπορικής βάσης Φέρφορντ της Βασιλικής Αεροπορίας -μιας στρατηγικής βάσης που φιλοξενεί αμερικανικά βομβαρδιστικά τα οποία έπληξαν ιρανικό έδαφος- ο ΜακΚάλουμ επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, προειδοποιώντας ότι η Βρετανία έχει εισέλθει σε μια επικίνδυνη «νέα εποχή εθνικής ασφάλειας», στην οποία κυριαρχούν ο υβριδικός πόλεμος εχθρικών κρατών και ο καταστροφικός κίνδυνος βιολογικών παθογόνων που σχεδιάζονται μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.Το Ιράν επιχειρεί ενεργά να διευρύνει την επιχειρησιακή του εμβέλεια εναντίον στρατιωτικών στόχων εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, και το ύποπτο σχέδιο επίθεσης κατά της αεροπορικής βάσης Φέρφορντ της Βασιλικής Αεροπορίας -η οποία τελεί υπό αμερικανική διαχείριση- τον περασμένο μήνα δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, προειδοποίησε την Τρίτη 13/10 ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Βρετανίας (MI5), Κεν ΜακΚάλουμ.Στην ετήσια ομιλία του, όπου περιέγραψε τις κυριότερες προκλήσεις ασφαλείας του βασιλείου, ο ΜακΚάλουμ αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη κλιμακώνει τις δραστηριότητές της πολύ πέρα από τη συνήθη παρενόχληση των Ιρανών αντικαθεστωτικών, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο κυρίαρχες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις εντεινόμενες απειλές από τη Ρωσία και την Κίνα, ενώ προειδοποίησε ότι η προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε σύντομα να δώσει τη δυνατότητα σε τρομοκρατικές οργανώσεις να κατασκευάσουν πρωτοφανή βιολογικά όπλα.Στις δηλώσεις του, ο ΜακΚάλουμ υπογράμμισε μια κομβική αλλαγή στο επιχειρησιακό δόγμα του Ιράν, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των στόχων της εντός των Βρετανικών Νήσων.Ενώ προηγούμενες επιχειρήσεις που αποδόθηκαν στις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες επικεντρώνονταν κυρίως σε επικριτές του καθεστώτος και πολιτικούς αντικαθεστωτικούς, οι βρετανικές Αρχές τα τελευταία χρόνια συνέδεσαν Ιρανούς εντολοδόχους (proxies) με εκστρατείες εμπρησμών και δολιοφθορών που είχαν ως στόχο ιουδαϊκούς και ισραηλινούς κοινοτικούς στόχους σε ολόκληρη τη χώρα.Τώρα, σύμφωνα με τον αρχηγό της MI5, έχει παραβιαστεί ακόμα μια επιχειρησιακή κόκκινη γραμμή:«Μια σημαντική μετατόπιση φέτος είναι η φιλοδοξία του Ιράν να πλήξει πιο σκληρούς στόχους, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις».Ο ΜακΚάλουμ τόνισε ότι η Βρετανία έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή εθνικής ασφάλειας που απαιτεί επιχειρησιακή αναδιάταξη ανάλογη με την καθολική αναδιάρθρωση των μυστικών υπηρεσιών που πυροδότησαν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου πριν από 25 χρόνια.Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν εξισώνει την κλίμακα των σχεδίων με την ίδια την 11η Σεπτεμβρίου.Αναφερόμενος στο ύποπτο τρομοκρατικό σχέδιο κατά της αεροπορικής βάσης Φέρφορντ της Βασιλικής Αεροπορίας στη δυτική Αγγλία, ο ΜακΚάλουμ υπογράμμισε ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός, επικαλούμενος παρόμοιες απόπειρες τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και διεθνώς.Ωστόσο, αρνήθηκε να προσδιορίσει τις ξένες τοποθεσίες που εμπλέκονται.Η προειδοποίηση έρχεται καθώς η βρετανική αντιτρομοκρατική Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για το ύποπτο σχέδιο κατά της αεροπορικής βάσης Φέρφορντ της Βασιλικής Αεροπορίας, μιας εγκατάστασης που χρησιμοποιείται από την Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών.Η εγκατάσταση κατέχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν, καθώς έχει φιλοξενήσει αμερικανικά βαρέα βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που ανέλαβαν επιθετικά πλήγματα εναντίον στόχων στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.Στις 27 Σεπτεμβρίου, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέπτυξαν εκτεταμένες ζώνες ασφαλείας περιμετρικά της βάσης μετά από ένα πρωτοφανές περιστατικό, προκαλώντας την εκκένωση δεκάδων γειτονικών αμάχων κατοίκων, μαζί με τεχνικούς εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και ένοπλες τακτικές μονάδες.Η Αστυνομία επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι τρία εμπορικά φορτηγάκια που εντοπίστηκαν στο σημείο περιείχαν σημαντικές ποσότητες βενζίνης -ένα επιταχυντικό υλικό κατάλληλο για εμπρησμό- αν και δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά φορτία.Οι Αρχές προσήγαγαν επτά άνδρες ηλικίας 20 έως 30 ετών μετά το περιστατικό.Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση εν αναμονή της έρευνας, με τις βρετανικές Αρχές να συνδέουν το σχέδιο απευθείας με τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες.Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε την προσωρινή αποσύρση των αμερικανικών στρατηγικών βομβαρδιστικών από την εγκατάσταση.Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε τη Δευτέρα 12/10 ότι η επιχείρηση ήταν «σχεδόν βέβαιο» ότι οργανώθηκε υπό την καθοδήγηση του Σώματος των Ισλαμικών Επαναστατικών Φρουρών (IRGC) του Ιράν.Ενώ η Τεχεράνη αρνήθηκε επίσημα οποιαδήποτε εμπλοκή, παράγοντες του καθεστώτος είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι οποιοδήποτε ξένο αεροδρόμιο χρησιμοποιείται για την εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον ιρανικού εδάφους αποτελεί νόμιμο στρατιωτικό στόχο.Πέραν των ιρανικών σχεδιασμών, ο ΜακΚάλουμ προέβη σε μια ευρεία αξιολόγηση των συστημικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Βρετανία, δηλώνοντας ότι το έθνος έχει εισέλθει σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τετραπλασιασμό των ερευνών για κρατικές απειλές κατά την τελευταία δεκαετία.Προσδιόρισε τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα ως τους κύριους αντιπάλους που τροφοδοτούν αυτή την αύξηση, τονίζοντας ότι η Μόσχα και η Τεχεράνη διευρύνουν επιθετικά τον υβριδικό πόλεμο, τις φυσικές δολιοφθορές με δυνατότητα άρνησης ευθύνης, τις κυβερνοεπιθέσεις και τη μυστική κατασκοπεία, με στόχο τη συσκότιση της κρατικής υπαιτιότητας.Ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας επικεντρώθηκε στην αναδυόμενη απειλή που συνιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη.Ο ΜακΚάλουμ εξήγησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μετατοπίζει ριζικά την επιθετική ισορροπία στο κυβερνοχώρο, σημειώνοντας ότι τρομοκρατικές ομάδες χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία παραγωγικής νοημοσύνης για τακτική συλλογή πληροφοριών, σχεδιασμό επιθέσεων και πλοήγηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η πιο καταστροφική προοπτική αφορά τον βιολογικό πόλεμο.Ενώ στο παρελθόν οι τρομοκρατικοί πυρήνες δυσκολεύονταν να εξασφαλίσουν επικίνδυνες πρόδρομες ουσίες παθογόνων και τεχνογνωσία μετατροπής τους σε όπλα, ο ΜακΚάλουμ προειδοποίησε ότι «ένας κίνδυνος είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επιτρέψει σε επικίνδυνες γνώσεις να πέσουν στα χέρια ανθρώπων που όλοι θα προτιμούσαμε να μην τις κατέχουν».Ταυτόχρονα, ένας δεύτερος κίνδυνος είναι «η προοπτική η Τεχνητή Νοημοσύνη να δημιουργήσει πρωτοφανή παθογόνα που δεν είχαμε συναντήσει ποτέ στο παρελθόν».Για τον μετριασμό αυτών των αναδυόμενων δυνατοτήτων, ο ΜακΚάλουμ ανακοίνωσε ότι η MI5 δημιούργησε ένα ειδικό Κέντρο Αξιολόγησης Απειλών Τεχνητής Νοημοσύνης, σχεδιασμένο να προβλέπει τεχνικά σημεία έξαρσης, προειδοποιώντας παράλληλα για την ανεξέλεγκτη εμφανιση Τεχνητής Υπερνοημοσύνης:«Η ανθρώπινη ιστορία δεν μας έχει δώσει εμπειρία στην αντιμετώπιση μιας οντότητας που είναι εξυπνότερη από εμάς… Αυτό είναι κάτι εντελώς νέο».