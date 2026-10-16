Η MBDA UK προτείνει στην Πολεμική Αεροπορία τους πυραύλους αέρος-εδάφους SPEAR-3 και SPEAR-EW

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ( δείτε ΕΔΩ ) ότι στις 8 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), συνάντ...
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι στις 8 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), συνάντηση εκπροσώπων της εταιρείας MBDA UK με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΑ και του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ). Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες των όπλων SPEAR-3 (Select Precision Effects At Range-3) και SPEAR-EW (Electronic War) που κατασκευάζει η εν λόγω εταιρεία. Ο SPEAR-3 είναι πύραυλος αέρος-εδάφους και αναπτύχθηκε κατόπιν απαίτησης της Μεγάλης Βρετανίας, για τον εξοπλισμό των μαχητικών αεροσκαφών F-35 Lightning II. Ο πύραυλος έχει ικανότητα προσβολής στόχων σε αποστάσεις 130-140 χιλιομέτρων, στατικούς ή κινητούς. Ο SPEAR-3 ζυγίζει περί τα 90 κιλά, έχει μήκος 1,8 μέτρα και διάμετρο 180 χιλιοστά.
Ο πύραυλος ενσωματώνει σύστημα καθοδήγησης ραντάρ χιλιομετρικού κύματος, σύστημα λέιζερ, σύστημα GPS/INS (Global Positioning System/Inertial Navigation System), καθώς και αμφίδρομο σύστημα ζεύξης δεδομένων. Επίσης, οι SPEAR-3 έχουν ικανότητα συνεργατικής επίθεσης, μέσω της αντίληψης ORCHESTRIKE της MBDA. Το ORCHESTRIKE δικτυώνει τους πυραύλους. οι οποίοι εκτοξεύονται ταυτόχρονα. Η δικτύωση αυτή επιτρέπει στους SPEAR-3 να αντιδρούν άμεσα και να προσαρμόζουν την πορεία και τους στόχους τους, ανάλογα με την τακτική κατάσταση. Γενικά, η αντίληψη της συνεργατικής επίθεσης περιλαμβάνει τη χρήση πυραυλικών συστημάτων ικανών να μοιράζονται πληροφορίες, σχετικά με τον χώρο μάχης, καθώς πλησιάζουν τους στόχους, και να συντονίζουν τις ενέργειες τους για να ανταποκριθούν στις απειλές.
Η συνεργασία μεταξύ κάθε πυραύλου είναι το «κλειδί» για την αντιμετώπιση της εχθρικής αντιαεροπορικής άμυνας, την επιβίωση τους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους έναντι κάθε στόχου. Το τρίπτυχο πάνω στο οποίο βασίζεται η αντίληψη της συνεργατικής επίθεσης είναι η αποφυγή των απειλών, η συνεργατική στόχευση και η αυτόματη ανακατανομή στόχων. Εκτός της έκδοσης προσβολής, ο SPEAR-3 έχει αναπτυχθεί και στην έκδοση ηλεκτρονικού πολέμου SPEAR-EW. Στην έκδοση αυτή ο πύραυλος λειτουργεί ως αναλώσιμο ή σύστημα παρεμβολών και επιτρέπει την καταστολή των εχθρικών ραντάρ αεράμυνας και την προστασία φίλιων αεροπορικών μέσων. Επίσης, ο SPEAR-EW μπορεί να δημιουργεί ψευδοστόχους για να παραπλανεί τους εχθρικούς πυραύλους.
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