Όλο και πιο κοντά... LORA: Οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ισραήλ που ενδιαφέρουν τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ένα από τα εξοπλιστικά προγράμματα που απασχολούν τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι τύπου LORA που κατασκευάζ...









Ένα από τα εξοπλιστικά προγράμματα που απασχολούν τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι τύπου LORA που κατασκευάζονται στο Ισραήλ από την Israel Aerospace Industries και μπορούν να καταστρέψουν με μεγάλη ακρίβεια στρατηγικής σημασίας υποδομές με βεληνεκές έως και 430 χιλιόμετρα.Οι βαλλιστικοί πύραυλοι τύπου LORA λειτουργούν ως ανεξάρτητη επιλογή κρούσης που δεν εξαρτάται από καιρό, αεροπορικά παράθυρα ή την αποδοχή ρίσκου εισόδου σε πυκνή αεράμυνα και έχουν σχεδιαστεί για πλήγματα σε «high value» στρατηγικούς στόχους βαθιά στο έδαφος του εχθρού από κινητές χερσαίες ή θαλάσσιες πλατφόρμες, ενώ η IAI έχει αναπτύξει έκδοσή τους που εκτοξεύεται από αεροσκάφη, γνωστή ως «Air LORA».