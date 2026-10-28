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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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«Περνάει ο Στρατός της Ελλάδος Φρουρός του κάθε της εχθρού ο σκληρός τιμωρός»... Δείτε live την στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

Οκτωβρίου 28, 2026

  Ξεκίνησε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, με τα στρατιωτικά τμήματα και τα οχήματα να έχουν πάρει τις θέ...

 



Ξεκίνησε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, με τα στρατιωτικά τμήματα και τα οχήματα να έχουν πάρει τις θέσεις τους στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στις θέσεις των επισήμων βρίσκονται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μέσα αεράμυνας που εντάσσονται στην πολυεπίπεδη «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ξεχωρίζουν τα συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), τα οποία περιλαμβάνουν εξοπλισμό εντοπισμού και ηλεκτρονικών παρεμβολών, καθώς και πυραυλικά συστήματα αναχαίτισης.





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