Μα ναι... Συμβαίνει σε όλους... Τσαρούχα για Costa Navarino: «Όταν πήγα να πληρώσω, μου είπαν πως έχει εξοφληθεί»

Μιλώντας την Δευτέρα, ο πρώην πρόεδρος του Ιωνικού, Βαγγέλης Τσάπας, που είναι ένας εκ των μαρτύρων στην υπόθεση του BasketGate, αναφέρθη...

Μιλώντας την Δευτέρα, ο πρώην πρόεδρος του Ιωνικού, Βαγγέλης Τσάπας, που είναι ένας εκ των μαρτύρων στην υπόθεση του BasketGate, αναφέρθηκε σε στοιχεία που, όπως είπε, έχει ήδη γνωστοποιήσει στις δικαστικές αρχές.Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι συμμετείχε στο κύκλωμα των φερόμενων χειραγωγημένων αγώνων και υποστήριξε ότι είχε παραδώσει προσωπικά φάκελο με 5.000 ευρώ στη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα για αγώνα που εκείνη θα διηύθυνε. Παράλληλα, δήλωσε ότι είχε κανονίσει τη διαμονή της στο Costa Navarino, ξενοδοχείο που αναφέρεται και στη σχετική δικογραφία.Σήμερα στο «Live News» παρουσιάστηκε μέρος από την απολογία της διαιτητή στον ανακριτή. Η κ. Τσαρούχα παραδέχθηκε ότι πήγε στο φημισμένο ξενοδοχείο αλλά ανέφερε πως δεν γνώριζε πως η κράτηση ήταν πληρωμένη.«Αρνούμαι κατηγορηματικά οποιαδήποτε επιρροή. Δεν έχω προσωπικές σχέσεις με κανέναν. Στο Costa Navarino πήγα, ζήτησα από τον Τσάπα να κάνει κράτηση επειδή δεν έβρισκα διαθέσιμα, αλλά δεν του ζήτησα να πληρώσει. Δεν θυμάμαι την περίοδο που πήγα, αλλά σίγουρα έχω πάει. Όταν πήγα να πληρώσω, μου είπαν πως έχει ήδη εξοφληθεί. Μόλις τον είδα, του είπα ότι δεν υπήρχε λόγος να πληρώσει και αρνήθηκε να μου πει το ποσό που πλήρωσε για να του το εξοφλήσω. Αν ήξερα ότι είναι πληρωμένο θα είχα φύγει, ήρθα προ τετελεσμένου. Είμαι πολύ ακέραιη, δεν θα είχα λόγο να διακινδυνεύσω τη δουλειά μου. Δεν μπορώ να εξηγήσω την κίνηση του. Μπορεί να ήθελε αργότερα να επηρεάσει, αλλά είμαι σε ένα επίπεδο διαιτησίας που δεν θα μπορούσε να με επηρεάσει, γι' αυτό όταν τον είδα του είπα ότι θέλω να το εξοφλήσω. Είναι πολύ πιθανό μετά από αυτό το γεγονός να μην τον ξανασυνάντησα».