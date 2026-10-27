Οι ρουμανικές υπηρεσίες ασφαλείας εξάρθρωσαν δίκτυο δολιοφθορών κρίσιμων υποδομών που συντόνιζε η Ρωσία

Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι εντόπισε ένα δίκτυο δολιοφθορών στρατιωτικών και βιομηχανικών στόχων το οποίο συντόνι...

Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι εντόπισε ένα δίκτυο δολιοφθορών στρατιωτικών και βιομηχανικών στόχων το οποίο συντόνιζε η Ρωσία, προσθέτοντας ότι η ομάδα αυτή ήταν υπεύθυνη για μια πυρκαγιά που ξέσπασε τον Σεπτέμβριο σε μια βιομηχανική εγκατάσταση στην κεντρική Ρουμανία, κοντά σε μια κρατική εταιρεία όπλων.«Οι συντονιστές στη Ρωσική Ομοσπονδία είχαν ορίσει μια εκτενή σειρά στόχων στην περιοχή: κρατικές και ιδιωτικές εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων, καθώς και άλλους στόχους στρατιωτικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος», αναφέρει η υπηρεσία πληροφοριών στην ανακοίνωση της.Η Ρωσία αρνείται σταθερά τους ισχυρισμούς ότι διαπράττει δολιοφθορές στην Ευρώπη.Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters