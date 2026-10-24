00:16 00:34 ΑΕΚ - Παναιτωλικός | Δημιουργός Κοϊτά, σκόρερ Ζίνι για το άνετο 3-0!

Νωρίτερα, περίπου πενήντα συμμετέχοντες στην πορεία, είχαν καταφέρει να ανοίξουν μια από τις πύλες εισόδου και να μπουν στο Κολοσσαίο.

Στο Μιλάνο καταγράφηκε ένταση, αλλά -τουλάχιστον μέχρι τώρα- χωρίς βανδαλισμούς και λεηλασίες και χωρίς την παρείσφρυση βίαιων διαδηλωτών με καλυμμένο το πρόσωπο.

Στην διαδήλωση κατά του πολέμου και της ακρίβειας η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο, μέλη του κοινωνικού κέντρου «Ασκατασούνα» προσπάθησαν να αλλάξουν τη διαδρομή της πορείας που είχε συμφωνηθεί και οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση γκλοπ και δακρυγόνων.