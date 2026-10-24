Με συνθήματα κατά της ακρίβειας και του πολέμου αλλά και συγκρούσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα (24/10) οι κινητοποιήσεις που είχαν οργανωθ...
Με συνθήματα κατά της ακρίβειας και του πολέμου αλλά και συγκρούσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα (24/10) οι κινητοποιήσεις που είχαν οργανωθεί σε σειρά ιταλικών πόλεων.
Στη Ρώμη, πριν λίγο σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι.
Μια μειοψηφία διαδηλωτών, στο τέλος της πορείας κατά της στήριξης της Ιταλίας στους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη, πέταξε μπουκάλια και κροτίδες στους αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση αντλιών νερού.
Νωρίτερα, περίπου πενήντα συμμετέχοντες στην πορεία, είχαν καταφέρει να ανοίξουν μια από τις πύλες εισόδου και να μπουν στο Κολοσσαίο.
Στο Μιλάνο καταγράφηκε ένταση, αλλά -τουλάχιστον μέχρι τώρα- χωρίς βανδαλισμούς και λεηλασίες και χωρίς την παρείσφρυση βίαιων διαδηλωτών με καλυμμένο το πρόσωπο.
Στην διαδήλωση κατά του πολέμου και της ακρίβειας η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο, μέλη του κοινωνικού κέντρου «Ασκατασούνα» προσπάθησαν να αλλάξουν τη διαδρομή της πορείας που είχε συμφωνηθεί και οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση γκλοπ και δακρυγόνων.
Το Ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν, συνολικά, χίλιες περίπου προσαγωγές, ενώ στην Ρώμη εξακριβώθηκαν τα στοιχεία διακοσίων συμμετεχόντων στην αντιπολεμική κινητοποίηση και δυο διαδηλωτές τραυματίσθηκαν.
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