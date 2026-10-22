«Τον ήπιαμε»: Η ατάκα του βουλευτή της ΝΔ Καλογερόπουλου για το τουρκολιβυκό που προκάλεσε αίσθηση

Με μια φράση που προκάλεσε έκπληξη στο τηλεοπτικό στούντιο, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καλογερόπουλος σχολίασε τις εξελί...





Παρά το γεγονός ότι ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, διατύπωσε επιφυλάξεις για τη διαχείριση της υπόθεσης και τις εξελίξεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική.

Με μια φράση που προκάλεσε έκπληξη στο τηλεοπτικό στούντιο, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καλογερόπουλος σχολίασε τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, μετά την έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου στο MEGA, ο «γαλάζιος» βουλευτής εξέφρασε τον προβληματισμό του για τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί η ελληνική πλευρά την υπόθεση, συνοψίζοντας την εκτίμησή του στη φράση «Τον ήπιαμε».Η συγκεκριμένη διατύπωση προκάλεσε έκπληξη, με τη δημοσιογράφο να ζητά από τον κ. Καλογερόπουλο να διευκρινίσει τι εννοούσε.«Ελληνικά το είπα, τι να λέμε», απάντησε ο βουλευτής, επιμένοντας στην αρχική του φράση. Η ανταλλαγή αυτή προκάλεσε γέλια στο στούντιο, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί εκεί η παρέμβασή του.Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος συνέχισε σχολιάζοντας τους κυβερνητικούς χειρισμούς γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, κάνοντας λόγο για αστοχίες και για στάση αναμονής από την ελληνική πλευρά.