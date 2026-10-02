Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, Παρασκευή (02-10-2026), και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο...
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, Παρασκευή (02-10-2026), και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, ενώ τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από σήμερα, Παρασκευή (02-10-2026), έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026), σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα, Παρασκευή, και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.
Στα Δωδεκάνησα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι του Σαββάτου έως και το μεσημέρι της Κυριακής.
Παράλληλα, τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα, Παρασκευή, και έως το απόγευμα του Σαββάτου.
Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
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