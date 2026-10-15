Νέα ψυχρή εισβολή με βροχές και χιόνια - Πότε έρχεται η επόμενη κακοκαιρία

Μικρή ανάπαυλα πριν από ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός την Πέμπτη (15/10), καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που π...



Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή και το Σάββατο



Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει εκ νέου το διήμερο Παρασκευής 16 και Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, καθώς μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα κινηθεί από την ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη προς την περιοχή μας.









Η νέα μεταβολή θα επηρεάσει κυρίως την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο, όπου προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση που θα φτάνει τα 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση. Η επικράτηση των βοριάδων αναμένεται να ενισχύσει την αίσθηση του κρύου, ιδιαίτερα στις περιοχές που θα επηρεαστούν από τις βροχές και τους ισχυρούς ανέμους. Η νέα μεταβολή θα επηρεάσει κυρίως την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο, όπου προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση που θα φτάνει τα 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση. Η επικράτηση των βοριάδων αναμένεται να ενισχύσει την αίσθηση του κρύου, ιδιαίτερα στις περιοχές που θα επηρεαστούν από τις βροχές και τους ισχυρούς ανέμους.







Έρχονται χιόνια στα ορεινά



Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νέας ατμοσφαιρικής διαταραχής θα είναι η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα ευνοήσει την εκδήλωση χιονοπτώσεων στα ορεινά.



Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, τα χιόνια δεν αναμένεται να περιοριστούν αποκλειστικά στις ψηλότερες κορυφές των βουνών, στοιχείο ενδεικτικό της ψυχρής αέριας μάζας που θα επηρεάσει τη χώρα.



Προς το παρόν, πάντως, δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες ορεινές περιοχές ή υψόμετρα στα οποία θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, καθώς η ακριβής κατανομή των φαινομένων θα εξαρτηθεί από την πορεία της ατμοσφαιρικής διαταραχής.



Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα πιο ψυχρό διάστημα για τα μέσα Οκτωβρίου, με τον καιρό να αποκτά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν περισσότερο στον προχωρημένο φθινόπωρο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νέας ατμοσφαιρικής διαταραχής θα είναι η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα ευνοήσει την εκδήλωση χιονοπτώσεων στα ορεινά.Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, τα χιόνια δεν αναμένεται να περιοριστούν αποκλειστικά στις ψηλότερες κορυφές των βουνών, στοιχείο ενδεικτικό της ψυχρής αέριας μάζας που θα επηρεάσει τη χώρα.Προς το παρόν, πάντως, δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες ορεινές περιοχές ή υψόμετρα στα οποία θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, καθώς η ακριβής κατανομή των φαινομένων θα εξαρτηθεί από την πορεία της ατμοσφαιρικής διαταραχής.Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα πιο ψυχρό διάστημα για τα μέσα Οκτωβρίου, με τον καιρό να αποκτά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν περισσότερο στον προχωρημένο φθινόπωρο. Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει εκ νέου το διήμερο Παρασκευής 16 και Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, καθώς μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα κινηθεί από την ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη προς την περιοχή μας.

Μικρή ανάπαυλα πριν από ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός την Πέμπτη (15/10), καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που προκάλεσε τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες του τελευταίου διημέρου απομακρύνεται σταδιακά προς την Ανατολική Μεσόγειο.Ωστόσο, η βελτίωση δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς ήδη από την Παρασκευή (16/10) μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.Μάλιστα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου η μεταβολή του καιρού θα είναι αρκετά σημαντική ώστε να σημειωθούν χιονοπτώσεις όχι μόνο στις υψηλότερες βουνοκορφές, αλλά και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα, χωρίς προς το παρόν να προσδιορίζεται το ακριβές ύψος στο οποίο θα εμφανιστούν.