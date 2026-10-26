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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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«Χωριάτικο»: «Αχυράνθρωποι» πίσω από τη βιτρίνα - Γνωστός συνδικαλιστής μεταξύ των συλληφθέντων

Οκτωβρίου 26, 2026

  Με «αχυρανθρώπους» λειτουργούσαν συνολικά 495 καταστήματα τα οποία έχουν ελεγχθεί στη νέα υπόθεση φορολογικής απάτης στην αλυσίδα αρτοποι...

 



Με «αχυρανθρώπους» λειτουργούσαν συνολικά 495 καταστήματα τα οποία έχουν ελεγχθεί στη νέα υπόθεση φορολογικής απάτης στην αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας παλιός πολύ γνωστός συνδικαλιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αξιωματικοί του ελληνικού FT κατάφεραν να αποδείξουν ότι πίσω από όλες αυτές τις εταιρείες με τους αχυρανθρώπους ήταν το συγκεκριμένο πρόσωπο, ο κατηγορούμενις ιδιοκτήτης της αλυσίδας ο οποίος έχει συλληφθεί.

Στους αχυρανθρώπους έδινε περίπου 1.000 ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες ενώ τα χρέη ήταν κυρίως προς τον ΕΦΚΑ.

Η ζημιά σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, ανέρχεται στα τουλάχιστον 70 εκατ. ευρώ.

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