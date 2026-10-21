Σε συναγερμό ξανά η Γαλλία για το Σάββατο: Οι πόλεις στις φλόγες, «πυρά» στη Βουλή και ο στρατός στους δρόμους

Ενεργοποιείται η δύναμη Sentinelle - Βγαίνει και ο στρατός στους δρόμους Για την αντιμετώπιση του χάους, η εκτελεστική εξουσία έχει ήδη...



Απροσπέλαστα τα Ηλύσια Πεδία - Νέες απαγορεύσεις κυκλοφορίας



Με απαγορεύσεις κυκλοφορίας και συγκεντρώσεων εντείνονται τα περιοριστικά μέτρα στο



Συγκεκριμένα, νέα απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε στο Παρίσι, περιμετρικά της Πλατείας Δημοκρατίας και της περιοχής Λεζ Αλ, από σήμερα στις 11.00 το βράδυ έως αύριο, Τετάρτη, στις 6 το πρωί, μετά τα μαζικά βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με εντολή της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού.



Το μέτρο αυτό μπορεί να συνεχίσει να ισχύει για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, έγραψε η αστυνομία του Παρισιού στην πλατφόρμα Χ. Με απαγορεύσεις κυκλοφορίας και συγκεντρώσεων εντείνονται τα περιοριστικά μέτρα στο Παρίσι υπό τον φόβο των κινητοποιήσεων.Συγκεκριμένα, νέα απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε στο Παρίσι, περιμετρικά της Πλατείας Δημοκρατίας και της περιοχής Λεζ Αλ, από σήμερα στις 11.00 το βράδυ έως αύριο, Τετάρτη, στις 6 το πρωί, μετά τα μαζικά βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με εντολή της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού.Το μέτρο αυτό μπορεί να συνεχίσει να ισχύει για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, έγραψε η αστυνομία του Παρισιού στην πλατφόρμα Χ.

Για την αντιμετώπιση του χάους, η εκτελεστική εξουσία έχει ήδη επιβάλει στοχευμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε πληγείσες πόλεις και σχεδιάζει «μαζική» αστυνομική παρουσία ενόψει των επόμενων κινητοποιήσεων.Οι αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν για τις νέες διαδηλώσεις οι οποίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου στη Γαλλία «θα είναι μαζικές», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, παραδεχόμενος ότι η αστυνομική δύναμη «πολύ στατική και όχι αρκετά ευκίνητη» στις 17 Οκτωβρίου στη διάρκεια μιας ημέρας διαδηλώσεων που αμαυρώθηκε από πολλά περιστατικά βίας και λεηλασιών.«Ο υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη δώσει οδηγίες στις νομαρχίες. Οι αστυνομικές δυνάμεις το ερχόμενο Σάββατο θα είναι μαζικές» είπε ο πρωθυπουργός.Ο πρωθυπουργός κατήγγειλε "τον σχεδιασμό, σε ορισμένα μέρη, ενός σχήματος εξέγερσης από ομάδες της άκρας αριστεράς".«Δεν θα ανεχθούμε ομάδες ταραχοποιών να μπορούν να πορεύονται στο Ελιζέ, στο Ματινιόν», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε ότι η Γαλλία θα αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις προκειμένου να ενισχύσουν την αστυνομία στη διάρκεια των διαδηλώσεων το ερχόμενο Σάββατο.«Θα αναπτύξουμε τη δύναμη Sentinelle, προφανώς ως αναπληρωματική των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας... κυρίως ώστε να απελευθερώσουμε αστυνομικούς και χωροφύλακες στην αποστολή τους για τη διατήρηση της τάξης», είπε ο Νουνιές στην Εθνοσυνέλευση.Ο Νουνιές μίλησε μετά τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί, που είπε ότι η ανάπτυξη της αστυνομίας για τις διαδηλώσεις του Σαββάτου θα είναι «μαζική» και ότι σκοπός είναι «άμεση επιστροφή στην τάξη» έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο βίαιων ταραχών.Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η κινητοποίηση της BRI, της μονάδας έρευνας και επέμβασης της αστυνομίας, της επίλεκτης μονάδας της χωροφυλακής GIGN και της ειδικής αντιτρομοκρατικής μονάδας RAID.Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση ελικοπτέρων, τεθωρακισμένων οχημάτων Centaure και οχημάτων εκτόξευσης νερού, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάλυση βίαιων συγκεντρώσεων.Ο Νουνιές διευκρίνισε ότι ορισμένα από αυτά τα μέσα είχαν ήδη κινητοποιηθεί κατά τις διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου, ωστόσο υπογράμμισε ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση. «Είχαν κινητοποιηθεί το περασμένο Σάββατο, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.