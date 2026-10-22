Σπύρος Σκούρας: Ο δαιμόνιος βλάχος απ΄την Ηλεία που μπήκε με το ζόρι στο καράβι της ξενιτιάς και κατέκτησε το Χόλιγουντ





















Ο Σπύρος Σκούρας γεννήθηκε το 1893 στο Σκουροχώρι Ηλείας. Ο πατέρας του ήταν βοσκός και η κεφαλή μια 11μελούς οικογένειας. Η οικογένεια δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ούτε στις βασικές ανάγκες της και έτσι τα δυο μεγαλύτερα αδέλφια πήραν τον δρόμο της ξενιτιάς για την γη της επαγγελίας, την Αμερική.Απο τύχη πήραν και τον 7χρονο Σπύρο, που σχεδόν μπήκε με το ζόρι στο καράβιΣτην αρχή δουλέψανε σαν σερβιτόροι σε εστιατόρια ξενοδοχείου και ο μικρός σαν το παιδί για όλες τις δουλειές. Στοιβαγμένοι σε ένα μικρό δωμάτιο, ζούσανε με πολλές δυσκολίες, τρώγανε στο εστιατόριο και τα μόνα τους έξοδα η ταινία της Κυριακής που έβλεπαν στους κινηματογράφους.Κυριολεκτικά δεν ξόδευαν τίποτα για 4 χρόνια, και κατάφεραν να αποταμιεύσουν 3500 δολάρια. Με αυτά τα λεφτά αγοράζουν μια κινηματογραφικη αίθουσα, το βαφτίζουν Olympia. Μέσα σε 2 χρόνια είχαν όλους τους κινηματογράφους του Saint Louis.Ποιο ήταν όμως το μυστικό της επιτυχίας τους; Ο κινηματογράφος τότε ήταν βωβός, και ο δαιμόνιος Σπύρος έβαλε ζωντανή ορχήστρα να παίζει την ώρα της ταινίας. Όλες οι αίθουσες ήταν άδειες, και στους κινηματογράφους των Σκούρα σχηματιζόταν ουρές από θεατές.Άλλοι θα σταματούσαν εκεί, αλλά όχι αυτός ο τρελός Έλληνας όπως τον αποκαλούσαν οι Αμερικάνοι. Η Fox εταιρεία παραγωγής ταινιών, βρίσκεται στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Ο Σπύρος αγοράζοντας πάμφθηνα μετοχές της, καταφέρνει να πάρει τον έλεγχο της εταιρείας και δημιουργεί την «20th Century Fox». Υπερσύχρονος κολοσσός στο κινηματογράφο, ταράζει τα νερά του Hollywood, και το όνομα Σκούρας γίνεται μύθος.Εκείνα τα χρόνια ο κινηματογράφος όμως είχε να αντιμετωπίσει ένα καινούριο εχθρό, την τηλεόραση. Ο Σκούρας διέβλεψε τον κίνδυνο και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να διατηρήσει την αίγλη του σινεμά. Ήρθε σε επαφή με τον Γάλλο εφευρέτη Κρετιέν που είχε δημιουργήσει μια νέα τεχνοτροπία προβολής. Ο Σκούρας τον εμπιστεύτηκε, ρίσκαρε και αγόρασε την αποκλειστικότητα και την ονόμασε «σινεμασκόπ». Παρουσίασε τη νέα τεχνολογία με την πρωτοποριακή για τα μέχρι τότε δεδομένα ταινία «ο Χιτών».O πρόεδρος της Metrogolden Mayer μόλις έμαθε για την ενέργεια αυτή αναφώνησε: «Πάει τρελάθηκε ο Έλληνας». Η ταινία όμως είχε τεράστια επιτυχία και οι θεατές γύρισαν και πάλι στην αγκαλιά του σινεμά. Το 1963 γύρισε την «Κλεοπάτρα» με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Ήταν η ακριβότερη ταινία που είχε γυριστεί μέχρι τότε και η δεύτερη ακριβότερη που γυρίστηκε ποτέ. Ωστόσο, λίγο αργότερα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο Σκούρας εγκατέλειψε την προεδρία της 20th Century Fox και μακριά από το μεγάλο πανί, μαράζωσε. Πολλοί υποστήριξαν ότι το κόστος της «Κλεοπάτρας» έριξε έξω την εταιρία και πως αυτή ήταν η αιτία που ο Σκούρας εγκατέλειψε τη θέση του. Ό,τι και αν συνέβη, το γεγονός είναι πως ο Σκούρας κατάφερε να κάνει πράξη το αμερικάνικο όνειρο και το όνομά του συγκαταλέγεται μέχρι σήμερα στους «μεγάλους» του Χόλιγουντ.Άλλος ένα 'Ελληνας που κατέκτησε τον κόσμο, ο Αριστοτέλης Ωνάσης σεβόταν τον Σπύρο Σκούρα και είπε για αυτόν: «Αυτός ο βλάχος στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλο Έλληνα που διέπρεψε στη ξενιτιά… ο Τζιμ Λόντος είχε το ταλέντο του παλαιστή, ο Nick the Greek του χαρτοπαίκτη, ο Νιάρχος κι εγώ ξέραμε γράμματα, μιλούσαμε γλώσσες, προερχόμασταν από οικογένειες εμπόρων. Ο Σπύρος και τ’ αδέλφια του έβοσκαν πρόβατα, ήσαν αγράμματοι και ποτέ δεν έμαθαν καλά ούτε ελληνικά, ούτε εγγλέζικα. Και μόνο ότι αυτά τα βαλτοβατραχάκια τα ‘βαλαν με σκυλόψαρα του ωκεανού και νίκησαν, τα λέει όλα».Μακριά από το κινηματογράφο έχασε το ενδιαφέρον του για τις επιχειρήσεις. Ο μεγιστάνας του Χόλιγουντ άφησε την τελευταία του πνοή στη Νέα Υόρκη στις 16 Αυγούστου του 1971 από καρδιακή προσβολή. Ο τάφος του βρίσκεται στον περίβολο της εκκλησίας Αγία Σοφία, που έχτισε ο ίδιος και τα αδέλφια του για να εκπληρώσουν το τάμα που είχαν κάνει, όταν ξεκινούσαν το μεγάλο ταξίδι τους στην Αμερική.