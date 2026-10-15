Το Βερολίνο πιέζει την Αθήνα για νέα εξοπλιστικά προγράμματα: Τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση του ΥΕΘΑ με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υποδέχθηκε σήμερα τον ομοσπονδιακό υπουργό Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους, στο Πεδίο Βο...





Στη συνέχεια, οι κ.κ Δένδιας και Πιστόριους παρακολούθησαν βολές των αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT, LEFLASYS-OZELOT, καθώς και βολή – πιστοποίηση του νέου συστήματος αεράμυνας IRIS-Τ SLM, στο πλαίσιο της άσκησης αεράμυνας «SPARTAN ARROW – 26». Η άσκηση «SPARTAN ARROW» διοργανώνεται ετησίως από τις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο NATO MISSILE FIRING INSTALLATION – NAMFI (Πεδίο Βολής Κρήτης). Παρευρέθηκαν, επίσης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα Αντρέας Κιντλ, καθώς επίσης ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο κρατών.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας τόνισε πως πρέπει να λυθούν οι παλαιότερες νομικές διαφορές που δημιούργησαν προβλήματα ενώ κατέστησε σαφές στον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας των γερμανικών εταιρειών με τις ελληνικές εταιρίες στα εξοπλιστικά προγράμματα. Το ενδιαφέρον της γερμανικής κυβέρνησης εδράζεται στα προγράμματα του Στρατού Ξηράς (πρόγραμμα προμήθειας νέων ΤΟΜΑ με επίκεντρο το KF-41 LYNX) και του Πολεμικού Ναυτικού με κυριότερο το πρόγραμμα πρόσκτησης νέων υποβρυχίων καθώς και το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υποβρυχίων Type 214. Ήδη τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά έχουν συνάψει συνεργασία με τη γερμανική TKMS με σκοπό να υλοποιήσουν το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υποβρυχίων Type 214.



Στον τομέα του Στρατού Ξηράς οι Γερμανοί έχουν επανφέρει προτάσεις για νέα πυρομαχικά τόσο για τα άρματα μάχης του Ελληνικού Στρατού όσο για το Πυροβολικό. Μεγάλο ενδιαφέρον από το Βερολονίνο υπάρχει και για το πρόγραμμα των νέων φορτηγών οχημάτων γενικής χρήσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο περιθώριο κοινών δηλώσεων με τον Γερμανό ομόλογό, «τόσο η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας όσο και η Ελλάδα βρίσκονται στον πυρήνα των εξελίξεων, στο πλαίσιο τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο κ. Δένδιας, αρχικά, καλωσόρισε τον Γερμανό ομόλογό του στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψή του πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την ασφάλεια της Ευρώπης.



Παράλληλα, δήλωσε ότι «η θέληση της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι να ενισχύσουμε τις αμυντικές και τις στρατιωτικές μας σχέσεις με τη Γερμανία», μέσα από περισσότερες κοινές εκπαιδεύσεις, τη φιλοξενία γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και την ανάπτυξη κοινών πλατφορμών. Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή ριζικής αναδιάρθρωσης των Ενόπλων Δυνάμεών τους, ενόψει των σημαντικών προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Ειδικότερα, ανέφερε ότι η Ελλάδα, μέσω της «Ατζέντας 2030», βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης της σχετικής προσπάθειας, με καταληκτικό χρονικό ορίζοντα το 2030, όπως υποδηλώνει και η ονομασία. Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε ότι η Γερμανία έχει ήδη ανακοινώσει ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα.



Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνεργασίας, όχι μόνο στους παραδοσιακούς τομείς και στις υφιστάμενες πλατφόρμες, αλλά και στην κυβερνοάμυνα, στα μη επανδρωμένα συστήματα, στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «μπορούμε να περάσουμε από μια απλή συνεργασία σε μια κοινή παραγωγή και, επίσης, στην ανάπτυξη κοινών δυνατοτήτων».



Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισήμανε ακόμη ότι, λόγω της διαφορετικής γεωγραφικής θέσης των δύο χωρών στον ευρωπαϊκό χάρτη, είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Γερμανό ομόλογό του τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε ένα πλαίσιο 360 μοιρών .Όπως εξήγησε, η ασφάλεια δεν αποτελεί μια θεωρητική έννοια, αλλά ένα ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες σε καθημερινή βάση. Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί η ευρύτερη γεωγραφία των απειλών και των προκλήσεων, πέρα από όσα αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον Βορρά, ιδίως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ειδική αναφορά έκανε στη Βόρεια Αφρική, στο Σαχέλ και στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για μακρινές και αδιάφορες περιοχές για την Ευρώπη. Αντιθέτως, όπως σημείωσε, πρόκειται για περιοχές όπου διακυβεύονται η ειρήνη, η ασφάλεια και η οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Ένα ακόμη ζήτημα που συζητήθηκε, σύμφωνα με τον κ. Δένδια, ήταν η ευρωπαϊκή ενότητα και η ενιαία ευρωπαϊκή παρουσία, τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και ευρύτερα. Στο σημείο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τη Συμμαχία, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτήν.



«Οι αμυντικές της δυνατότητες δεν είναι κάτι που είναι αντίθετο του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που είναι συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι, λοιπόν, το κοινό πεδίο της ευρωπαϊκής μας ενότητας, στο οποίο νομίζω ότι μπορεί πολύ εύκολα να συμφωνήσουμε όταν διακυβεύονται ουσιώδη», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε την ευκαιρία να εξηγήσει στον Γερμανό ομόλογό του την ελληνική αντίληψη για τις εξελίξεις στην περιοχή, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις για την ασφάλειά της. Όπως πρόσθεσε, ζήτησε να διατηρηθεί διαρκής επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να υπάρχει ειλικρινής επικοινωνία και σαφής αμοιβαία κατανόηση. Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον Γερμανό ομόλογό του για τη συνάντηση και την πλήρη ανταλλαγή απόψεων. Παράλληλα, επανέλαβε την πρόσκλησή του να επισκεφθεί και την Αθήνα μετά την Κρήτη, ενώ τον διαβεβαίωσε ότι «η Ελληνική Δημοκρατία θα είναι πάντοτε ένας ειλικρινής και έντιμος συνομιλητής της Γερμανίας».https://defencereview.gr

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υποδέχθηκε σήμερα τον ομοσπονδιακό υπουργό Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους, στο Πεδίο Βολής Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση κατά την οποία αντάλλαξαν απόψεις τα θέματα αιχμής που απασχολούν τα υπουργεία Άμυνας των δύο κρατών, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Επιπλέον, συμφώνησαν να βρίσκονται σε διαρκή επαφή σχετικά με τα θέματα ασφάλειας και τις προκλήσεις που απασχολούν τις δύο πλευρές. Τέλος, ο Έλληνας υπουργός προσκάλεσε τον ομόλογό του να επισκεφθεί την Αθήνα.