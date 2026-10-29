Σταδιακή μικρή βελτίωση του καιρού αλλά οι βροχές παραμένουν και σήμερα Πέμπτη...

Με αρκετές βροχές, καταιγίδες, αλλά και χαμηλές θερμοκρασίες γιορτάσαμε την 28η Οκτωβρίου, ενώ μάλιστα σημειώθηκαν και αρκετές χιονοπτώσ...

Με αρκετές βροχές, καταιγίδες, αλλά και χαμηλές θερμοκρασίες γιορτάσαμε την 28η Οκτωβρίου, ενώ μάλιστα σημειώθηκαν και αρκετές χιονοπτώσεις στα ορεινά μας. Από εδώ και στο εξής, ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά, με τα τελευταία φαινόμενα να αφορούν τα Αν. Ηπειρωτικά και το Αιγαίο.Την Πέμπτη, ξεκινώντας από τα βόρεια, στη Θράκη, την Αν. Μακεδονία, τις Σποράδες και τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Πιο δυτικά, στην υπόλοιπη Μακεδονία, την Ήπειρο, το Β. Ιόνιο αλλά και τη Θεσσαλία θα επικρατήσουν νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας.Νοτιότερα, βροχές αναμένονται μέχρι το μεσημέρι στην Εύβοια και λιγότερο στις Κυκλάδες και στα νησιά του Αν. Αιγαίου. Δυτικότερα, στην Στερεά, την Πελ/νησο και στο Ν. Ιόνιο αίθριος θα είναι γενικά ο καιρός με λίγα σύννεφα.Τέλος, στην Κρήτη προβλέπονται περισσότερες βροχές, κυρίως στο Βόρειο τμήμα του νησιού. Στα Δωδεκάνησα, οι συνθήκες θα είναι καλύτερες με κάποιες νεφώσεις και πιθανότητα για λίγες βροχές, μέχρι το μεσημέρι. Μόνο στο Καστελόριζο οι βροχές θα είναι λίγο πιο έντονες, αλλά και εκεί σταδιακά θα σταματήσουν.Στο πεδίο των ανέμων, οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν στα πελάγη με εντάσεις που θα φτάνουν γενικά τα 3 έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 4 έως 6 στο Αιγαίο. Μόνο στο Β. Αιγαίο, ίσως έχουμε και 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στη Θράκη τους 17. Να σημειώσουμε ότι τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες το κρύο θα είναι έντονο κυρίως στα ηπειρωτικά.Στην Αττική, συννεφιασμένος θα ξεκινήσει ο καιρός με πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά τις πρωινές ώρες. Στη συνέχεια, αναμένονται και διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι, κυρίως στα ανατολικά, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.Στη Θεσσαλονίκη, αίθριος θα είναι ο καιρός με κάποιες λίγες νεφώσεις. Ο Βαρδάρης θα φτάσει και τα 5 μποφόρ το πρωί, για να εξασθενήσει στη συνέχεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.