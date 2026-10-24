Νετανιάχου: Ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος για μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στη Δυτική Όχθη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας του είναι πανέτοιμος για μια «μεγάλης κλίμακας επιχείρηση ...

Η δήλωση αυτή ακολούθησε μια ένοπλη συμπλοκή στη Χεβρώνα, κατά την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών. Την ίδια στιγμή, δημοσιογράφοι μεταδίδουν ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ προετοιμάζονται για «τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή».Παράλληλα με τις στρατιωτικές εξελίξεις, ο Νετανιάχου υπογράμμισε την ανάγκη να προετοιμαστεί η οικονομία και ο τραπεζικός τομέας του Ισραήλ για το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρών παγκόσμιων κυρώσεων.Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 10, ερωτηθείς για τις ανησυχίες του σχετικά με τις επιπτώσεις των κυρώσεων, όπως αυτές που ανακοίνωσε το Ηνωμένο Βασίλειο κατά των οικισμών, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φυσικά και ανησυχώ». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι τα δεκάδες δισ. δολάρια αμερικανικής βοήθειας για τον αμυντικό προϋπολογισμό δεν θα συνεχίσουν να ρέουν αδιάκοπα, τονίζοντας πως «συνηθίστε το, δεν θα συνεχίσουν να έρχονται. Επειδή η Αμερική έχει αλλάξει. Όχι επειδή άλλαξε το Ισραήλ. Τελείωσε και θα τελειώσει, είναι απλά θέμα χρόνου».Για την αντιμετώπιση πιθανών τραπεζικών περιορισμών, ο Νετανιάχου σημείωσε ότι «πρέπει να καταλάβετε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν κυρώσεις. Και οι τραπεζικές κυρώσεις σημαίνουν ότι πρέπει να οργανώσετε μια εναλλακτική οικονομία που μπορεί να τις παρακάμψει». Ο ίδιος υπέδειξε τα ψηφιακά νομίσματα και το δίκτυο blockchain ως μία από τις επιλογές που εξετάζονται, δηλώνοντας: «Έχω ήδη ζητήσει να ετοιμαστεί ένα σχέδιο για αυτό».Την ίδια ώρα, η περιφερειακή ένταση παραμένει στο κατακόρυφο, με τον Αμπντολάχ Χατζί Σαντεγί, εκπρόσωπο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη στο IRGC, να δηλώνει ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ασκεί ηγεσία και είναι καλά στην υγεία του. Επίσης, οι δυνάμεις του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι.